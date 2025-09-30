Traslado del aeropuerto de Albrook podría generar 'retrasos' en conectividad, advierten gremios

Según datos presentados por el diputado José Pérez Barboni, entre 2020 y 2023 el aeropuerto movilizó más de 350 mil kilos de carga y más de 200 mil pasajeros, además de registrar 2.436 operaciones internacionales, entre ellas vuelos de mandatarios, delegaciones oficiales y artistas que llegan al país para eventos masivos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La posibilidad de trasladar el aeropuerto Marcos A. Gelabert de Albrook hacia el área de Panamá Pacífico mantiene la preocupación de residentes, trabajadores y operadores de esta terminal aérea, pese a que el Gobierno ha reiterado que se trata solo de una idea conceptual en estudio.

Para este martes, el tema fue abordado en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde el diputado José Pérez Barboni y representantes de la Coalición por la Aviación Nacional expusieron su rechazo a la propuesta, advirtiendo sobre el impacto que tendría para la aviación civil y la logística del país.

“Contra uno de los patrimonios aeronáuticos más importantes de este país, que actualmente se utiliza para materia logística doméstica y también para materia logística internacional”, señaló Barboni.

Según datos presentados por el diputado, entre 2020 y 2023 el aeropuerto movilizó más de 350 mil kilos de carga y más de 200 mil pasajeros, además de registrar 2.436 operaciones internacionales, entre ellas vuelos de mandatarios, delegaciones oficiales y artistas que llegan al país para eventos masivos.

Jaime Ignacio Fábrega, miembro de la Coalición por la Aviación Nacional, advirtió que un traslado de operaciones a Panamá Pacífico representaría mayores distancias y tiempos de traslado, lo que en casos de emergencia podría tener consecuencias fatales.

“En estas circunstancias, los segundos significan la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Estamos dispuestos a poner en riesgo vidas humanas solo por un traslado que aún carece de estudios de factibilidad transparentes?", consultó.

Fábrega indicó que el 80% de las aeroevacuaciones médicas que se realizan en Panamá llegan a Albrook por su cercanía con hospitales. Agregó que el traslado del aeropuerto es una idea que traerá un retraso en la conectividad para el país. "Este es un centro de capital humano, es una fuente de trabajo y un punto de encuentro para la ruta interna aérea del país", puntualizó.

Además del componente humanitario, se destacó la importancia económica del aeropuerto, que genera millones en ingresos, dinamiza el turismo y emplea a cientos de personas en empresas de aviación, vuelos chárter y servicios conexos. Por ahora, el Ejecutivo mantiene que el traslado tiene como fin dar paso a una estación del proyectado tren Panamá–David.

Con información de Meredith Serracín