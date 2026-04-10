Tregua entre Estados Unidos e Irán reduce el precio del petróleo, pero impacto en Panamá no sería inmediato

En el caso de Panamá, expertos señalan que cualquier disminución sostenida en el costo del crudo no se reflejaría de inmediato en el precio de los combustibles.

Ciudad de Panamá, Panamá/La reciente tregua anunciada entre Estados Unidos e Irán ha provocado una disminución en el precio internacional del petróleo, generando expectativas sobre su posible impacto en los mercados locales, incluido Panamá.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre una pausa temporal en los bombardeos y ataques contra Irán por un periodo de dos semanas. Tres días después del anuncio, el precio del barril de petróleo descendió a 96.76 dólares, luego de haber alcanzado días antes los 113 balboas.

“La frágil tregua que ha anunciado ha provocado la baja estrepitosa del mercado ese día, durante esa jornada de trading. Esa tregua que se dijo, hoy y ayer ha estado subiendo nuevamente; a ese fenómeno le llamamos “volatilidad”, explicó Harry Quinn, analista de mercado petrolero.

Pese a esta reducción, especialistas advierten que el comportamiento del mercado petrolero sigue siendo inestable, por lo que no se descartan nuevas fluctuaciones en los precios en el corto plazo.

En el caso de Panamá, expertos señalan que cualquier disminución sostenida en el costo del crudo no se reflejaría de inmediato en el precio de los combustibles. Esto se debe a factores como los contratos de compra, la logística de importación y los mecanismos de ajuste que se aplican en el país.

”No se ve reflejado porque todavía hay cuellos de botella; a pesar de que se abrió el estrecho de Ormuz, todavía hay cuellos de botella, refinerías que no funcionan, depósitos que fueron destruidos”, señaló Rolando Gordón, economista.

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La Secretaría Nacional de Energía es la entidad encargada de monitorear el comportamiento de los precios internacionales y establecer proyecciones para el mercado local.

Actualmente, en Panamá, el precio del combustible se mantiene en 1.25 balboas por litro para la gasolina de 95 octanos, 1.19 dólares para la de 91 y 1.35 por litro de diésel.

Aunque la baja en el precio del petróleo representa un alivio potencial, las autoridades y analistas coinciden en que será necesario observar la evolución del contexto internacional para determinar si esta tendencia se mantiene y logra traducirse en beneficios concretos para los consumidores panameños.

Con información de Luis Mendoza