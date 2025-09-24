TVN Media y Movimiento Ángeles entregan casa a familia que lo perdió todo en un incendio en Chame

Chame, Panamá Oeste/El pasado 17 de agosto, la vida de la familia Sánchez García cambió drásticamente al perder su hogar en un incendio en Lagunita de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

Pero, gracias a una oleada de solidaridad de los panameños, hoy, 24 de septiembre, esa familia tiene una nueva casa. La reconstrucción fue posible a través de la iniciativa de TVN Media, el Movimiento Ángeles y donaciones del pueblo panameño.

Lo que inició con la entrega de alimentos y ropa se convirtió en un ambicioso proyecto de reconstrucción. La tarea no fue fácil; los voluntarios enfrentaron las dificultades de una zona de difícil acceso, donde el transporte de materiales se complicó por la crecida de un río y las condiciones climáticas. Pese a los obstáculos, los voluntarios, trabajando durante casi un mes, lograron completar la vivienda.

La familia, visiblemente emocionada, expresó su gratitud. "Hoy nos han dado la esperanza para tener nuestra casa", declaró el padre de familia. "Me siento contento porque Panamá sabe que nosotros, como panameños, necesitábamos un apoyo y nos lo dio", agregó.

La próxima semana, la familia recibirá muebles para su nuevo hogar.

Con información de Yiniva Caballero