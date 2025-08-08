Conato de incendio provoca evacuación en edificio administrativo de la Universidad de Panamá

La presencia de humo activó de inmediato la alarma del personal en esa área, lo que permitió activar el protocolo de seguridad institucional ante este tipo de situaciones, informó la Universidad mediante un comunicado.

Ciudad de Panamá/Un conato de incendio registrado este viernes por la tarde obligó a evacuar de forma preventiva el edificio de la Administración de la Universidad de Panamá, ubicado en La Colina. El incidente se originó en el quinto piso, específicamente en la sección de Archivos de la Dirección General de Recursos Humanos.

La presencia de humo activó de inmediato la alarma del personal en esa área, lo que permitió activar el protocolo de seguridad institucional ante este tipo de situaciones, informó la Universidad mediante un comunicado.

Se indicó que, como parte de la respuesta, se procedió a evacuar a todo el personal del edificio y contactar a las autoridades correspondientes para la atención inmediata del evento.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, confirmó que el equipo de seguridad institucional actuó con rapidez tras detectar la incidencia.

Una vez detectada la incidencia, el equipo de seguridad de la institución activó los protocolos de atención de este tipo de eventos”, expresó.

Pocos minutos después, miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá llegaron al lugar y atendieron la situación, garantizando la seguridad del personal que ya se encontraba fuera del edificio.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales mayores. Las autoridades investigan las causas del conato y realizan las inspecciones correspondientes en el área afectada.