Proyecto de la UTP presenta primer inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos en la ciudad de Panamá

🧪 Para este estudio, los científicos tomaron como referencia la guía de metodología escalonada de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). 🧪 Los inventarios de emisiones permiten constituir la base de los modelos matemáticos y computacionales que predicen la calidad del aire.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un equipo de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), liderado por la científica Franchesca González Olivardía, presentó los resultados de un inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos generados por fuentes móviles, fijas y de área en la Ciudad de Panamá.

El proyecto fue financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) a través de la Convocatoria Pública de Fomento a I+D para el Desarrollo Sostenible (IDDS), y gestionado por el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP).

Una línea base para Panamá

“Con este proyecto buscamos establecer una línea base cuantitativa y cualitativa de las emisiones antropogénicas en la ciudad de Panamá. El objetivo es identificar las fuentes que impactan la calidad del aire urbano y generar referencias para futuras estadísticas nacionales”, explicó la Dra. González Olivardía, investigadora del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (Cinemi) y coordinadora del grupo Air Engineering Studies (AirES) de la UTP.

Según los investigadores, los inventarios de emisiones permiten cuantificar la contaminación actual, proyectar escenarios futuros y fijar metas de reducción.

Además, constituyen la base de los modelos matemáticos y computacionales que predicen la calidad del aire. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea realizan este tipo de inventarios de forma periódica.

Carencias y metodología aplicada

La Dra. González recordó que en Panamá se han hecho algunos esfuerzos para elaborar inventarios nacionales de emisiones. Sin embargo, advirtió que estos documentos presentan deficiencias en su representación espacial y en la descripción de las metodologías de cálculo.

Para este estudio, los científicos tomaron como referencia la guía de metodología escalonada de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA).

Se empleó información suministrada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Secretaría Nacional de Energía (SNE), complementada con datos obtenidos en giras de campo y encuestas a residentes y empresas. Con esta información se construyó un mapa georreferenciado de emisiones por tipo de fuente y contaminante.

Resultados principales y próximos pasos

Los corregimientos de Betania, Juan Díaz, Río Abajo y Ancón fueron identificados como las zonas con mayores emisiones, especialmente de óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (PMx). Estas concentraciones están asociadas tanto a procesos industriales que requieren quema de combustibles fósiles como al intenso flujo vehicular en sus principales vías.

Como parte de los compromisos del proyecto, el equipo entregará un informe oficial a las autoridades nacionales, acompañado de una guía de cálculo de emisiones por fuente y contaminante. La finalidad es aportar insumos técnicos que sirvan de base para políticas públicas diferenciadas a nivel de corregimientos, distritos y provincias.

El estudio contó con la participación de los investigadores de la UTP: Dr. César Pinzón y los ingenieros Irma Hernández, Amsley Medina, Joseph Asprilla, Ana Valdés y Alexandra Aparicio. También colaboraron expertos internacionales, entre ellos el Dr. Sarawut Thepanondh y Kanisorn Jindamanee de la Universidad de Mahidol (Tailandia); Ángela Vargas de la Universidad Nacional de Colombia; y la ingeniera Ana Karina Fragachán.