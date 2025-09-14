El costo del desorden urbano: Expertos debaten la urgencia del ordenamiento territorial en Panamá

El consenso fue claro: la planificación no solo es necesaria, sino urgente para garantizar la calidad de vida, conservar el medio ambiente y fomentar un desarrollo económico equilibrado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La reciente controversia en torno a la zonificación del corregimiento de San Francisco, en la Ciudad de Panamá, ha puesto de manifiesto un problema de larga data en el país: la falta de un ordenamiento territorial claro y una planificación urbana coherente. Este dilema, que se remonta a más de 80 años, según los expertos, ha dejado un legado de caos urbanístico, profundas desigualdades sociales y una ciudad caótica que crece de forma desordenada y sin control.

Durante el programa Radar, el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios de Panamá, Jorge Ricardo Panay, la directora de planificación urbana del Municipio de San Miguelito, Diana Xie, y el arquitecto y experto en ordenamiento territorial, Nilson Ariel Espino, analizaron la génesis del problema y los desafíos actuales.

El arquitecto Nilson Ariel Espino destacó que la Ley 6 de 2006 representó un "parteaguas" al obligar a las autoridades a organizar todo el territorio de los municipios, no solo a zonificar áreas urbanas. Sin embargo, en la práctica, el desarrollo ha sido "completamente regado y desordenado". Esto ha llevado a una improvisación histórica, donde el crecimiento de la ciudad se deja únicamente en manos del sector privado, lo que provoca que el Estado siempre llegue tarde para proveer servicios básicos como agua, calles y escuelas.

Una de las principales fallas identificadas por los expertos es la ausencia de políticas públicas a largo plazo. Jorge Ricardo Panay lamentó que Panamá navegó el periodo más importante de su historia reciente, tras la recuperación del Canal, sin un Ministerio de Planificación, lo que contribuyó al "caos" actual. “Nuestras políticas fallan en todo”, afirmó Panay, para quien el problema va más allá de un plan, ya que “planificar el desarrollo de una sociedad requiere reglas éticas, requiere regulaciones específicas, conocimientos del territorio y sobre todo requiere un proyecto”.

El caso de la polémica en San Francisco es un reflejo de estos problemas. Panay señaló que la falta de credibilidad y un proceso de consulta inadecuado, sin el uso de la tecnología, exacerbó las tensiones. "No se esperó el tiempo suficiente para explicar a la comunidad lo que se iba a discutir", dijo. Para que una consulta funcione, no es un tema de cuántas personas participen, sino de generar confianza. “Lo que vale en una consulta es la credibilidad de la gente en la consulta”, sostuvo.

Por su parte, Diana Xie compartió el gran desafío que enfrenta San Miguelito, un distrito con una complejidad única. Ella enfatizó la importancia de la participación comunitaria, un elemento que ha faltado en gran parte de la planificación del país. “Las comunidades deben formar parte desde el comienzo”, aseguró Xie. La administración de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, está apostando a que el plan de ordenamiento territorial sea "el más consultado y más participativo de la historia del país", entendiendo que la única forma de que un plan trascienda y no se corte con el cambio de gobierno es que la comunidad se apropie de él.

Finalmente, los panelistas coincidieron en que los problemas estructurales de la ciudad de Panamá son graves, con una población que crece a un ritmo acelerado de personas en el área metropolitana, y un 70% de los empleos concentrados en los corregimientos centrales. Si no se toma una decisión clara y se genera una visión de la ciudad que queremos, los problemas “sólo van a empeorar”, concluyó Espino.

“En los procesos de planificación debemos incluir a todas las personas; son ellos los que van a construir esa visión de ciudad que quieren y es trabajo de los gobiernos locales facilitar los procesos para que las personas puedan participar”, concluyó Xie.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.