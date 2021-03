La vacuna de la influenza y la COVID-19 se aplicarán de forma simultánea

Desde que inició la entrega de los primeros lotes de vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, Panamá ha recibido un total de 346 mil 360 dosis, de estas se han aplicado 309 mil dosis. Para la coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), esto significa que la vacunación se ha dado de forma expedita y organizada.

Actualmente se ha hecho una pausa en la aplicación de la primera dosis en la fase 2 A, para poder aplicar la segunda dosis a los miembros de los estamentos de seguridad, personas con discapacidad y adultos mayores que ya fueron inmunizados y así concluir con el proceso que requiere este medicamento.

Hewitt dijo que, pese a estar aplicando la segunda dosis, las personas que pertenecen a esta fase y que no pudieron acceder a la primera pueden acercarse a los lugares destinados para obtenerla. Para esto, las personas pueden llamar a las líneas telefónicas habilitadas y reservar una cita.

“Para este 22 de marzo teníamos programado acceder a más de 55 mil personas que deberían de completar la segunda dosis debido a que este programa está cronometrado. Principalmente teníamos una programación de 22 días para la segunda dosis, pero lo hemos alargado a un mes para poder aplicar la primera dosis a más personas”, explicó.

Una vez culminada la aplicación de la segunda dosis, lo programado es continuar con el circuito 8-10, sin embargo, Hewitt aclaró que la programación podría cambiar debido a que esto se hizo en base a los lugares más afectados por el virus, pero al ir evolucionando hay sitios que están más afectados.

“Inicialmente los circuitos del área de Panamá eran los más afectados, esto ha ido evolucionando así que podemos cruzar a otros circuitos que no están programados para atacar de manera oportuna el aumento de casos”, manifestó.

En el circuito 8-10 se inoculará a 33 mil 322 adultos mayores.

Según lo programado por el PAI, luego de terminar con el circuito 8-10, seguiría el 8-7, posteriormente el 8-9 y el 8-4 los cuales se podrían atender de forma simultánea por ser circuitos pequeños, una vez terminado con estos circuitos entonces se pasaría al interior del país.

Hewitt indicó que al inicio de la jornada unos 200 funcionarios de salud firmaron un relevo de responsabilidad porque no se quisieron aplicar la primera dosis, pero ahora que se está aplicando la segunda dosis están reclamando que sí se la quieren poner.

“Estamos experimentando de todo, hay personas que quieren la vacuna, otros que no la quiere, otros que ahora que viene la segunda dosis no la quieren. Hay una mescolanza de actitudes que aún no podemos comprender qué es lo que quieren, si ponérsela o no”, recalcó la jefa del PAI.

Hewitt también dijo que el último lote de las primeras 450 mil dosis que serían entregadas en el primer trimestre llega el 29 de marzo, pero desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se les indicó que en sus negociaciones tienen estipulado seguir recibiendo lotes a partir de la primera semana de abril y para esto nos hemos programado.

“Tenemos programación hasta mayo para aplicar las vacunas que vayan llegando, que ojalá sean de 70 mil dosis para arriba”, señaló.

En cuanto a la jornada de vacunación contra la influenza, que se aplica a los adultos mayores, menores de cinco años y pacientes crónicos lo que facilitaría el proceso, aplicando la vacuna de la influenza en los sitios donde no se está aplicando la del COVID-19.