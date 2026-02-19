Veterinarios alertan sobre brote de distemper canino en Panamá

El riesgo es mayor en animales que no cuentan con su esquema completo de vacunación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Veterinarios en Panamá han encendido las alertas ante un aumento de casos de distemper canino, también conocido como moquillo, una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a perros y que, en los casos más graves, puede resultar mortal.

De acuerdo con especialistas consultados, el virus se transmite con facilidad a través de secreciones como la saliva y los estornudos, así como por contacto directo con animales infectados o superficies contaminadas. En lo que va del año, varios perros en distintas zonas del país han sido diagnosticados con la enfermedad.

”Es un virus que actúa o deteriora el sistema nervioso central en los pacientes y también causa neumonía y enfermedades respiratorias graves. Realmente los pacientes que estén inmunocomprometidos o que estén en quimioterapias son los más predispuestos, pero le puede dar a cualquier perro”, explicó Crissia Mendoza, médico veterinaria.

El distemper es provocado por un virus que ataca los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso del animal. Los veterinarios advierten que no existe una cura específica para eliminar el virus, por lo que el tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas y reforzar el sistema inmunológico del paciente.

En los últimos días, clínicas veterinarias han reportado que pocos perros han logrado superar el cuadro cuando llegan en estado avanzado. Los síntomas suelen ser agresivos e incluyen fiebre, secreción nasal y ocular, tos, vómitos, diarrea y, en fases más críticas, convulsiones o problemas neurológicos. El riesgo es mayor en animales que no cuentan con su esquema completo de vacunación.

“Hace unos dos años teníamos una tasa de supervivencia bastante alta; la mayoría de los perritos que atendíamos presentado síntomas leves y podíamos sacarlos, otros que, dependiendo de su sistema inmune, tenían una tasa de mortalidad, pero ahora mismo los pacientes que hemos tenido, todos están falleciendo”, destacó Mendoza.

Los especialistas recalcan que el distemper no se transmite a humanos ni a otras especies animales, ya que afecta exclusivamente a los perros.

No obstante, insisten en la importancia de mantener al día las vacunas, medida que reduce considerablemente el riesgo de contagio y la posibilidad de muerte.

Con información de Jessica Román