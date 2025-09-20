Violencia en Herrera: joven de 25 años es asesinada en Chitré; su pareja permanece herida

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Chitré, Herrera/Un nuevo hecho de violencia se registró en la provincia de Herrera durante la madrugada de este sábado 20 de septiembre, cuando una joven de al menos 25 años falleció tras recibir un disparo en la calle Aminta Burgos, en el distrito de Chitré.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba junto a su pareja en los exteriores de su residencia cuando un automóvil color gris se aproximó al lugar. Desde el vehículo, los ocupantes realizaron múltiples detonaciones contra ambos. La joven fue trasladada al Hospital Cecilio Castillero de forma inmediata; pese a ello, la misma llegó sin signos vitales.

Su pareja sentimental, quien también resultó herido en el ataque, permanece en estado delicado en el mismo centro hospitalario. El subcomisionado Epimenio de Higuera, ejecutivo de la Sexta Zona Policial de Herrera, confirmó que agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras recibir una llamada de alerta. En el sitio hallaron a las dos personas con heridas de bala.

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en las últimas semanas en las provincias de Herrera y Los Santos, lo que ha llevado al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, a sostener reuniones con alcaldes de la región en busca de estrategias que fortalezcan la seguridad ciudadana y reduzcan los actos delictivos en Azuero.

Con información de Eduardo Javier Vega