Cuartos de final del Mundial 2022: Selecciones clasificadas, horarios de los partidos y dónde verlos

Catar/Se disputaron tres fechas de los partidos de octavos de final en esta Copa Mundial de Qatar 2022 donde ganaron las selecciones de Países Bajos, Argentina, Francia, Inglaterra, Croacia y Brasil.

A continuación los partidos de cuartos de final, a falta de los partidos entre Marruecos vs España y Portugal vs Suiza:

Viernes 9 de diciembre 10:00 am Croacia vs Brasil por TVMAX y TVN Radio

Viernes 9 de diciembre 2:00 pm Países Bajos vs Argentina por TVN Radio.

Sábado 10 de diciembre 10:00 am Ganador entre Marruecos vs España y Portugal vs Suiza por por TVMAX y TVN Radio

Sábado 10 de diciembre 2:00 pm Inglaterra vs Francia por TVMAX y TVN Radio.