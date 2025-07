'¡Casi me voy de boca!', conoce las anécdotas más épicas de Nathy González como presentadora de Tu Cara Me Suena

Si Nathy estuviera del otro lado, ¿Qué le costaría más? "Si imitar la voz o la personalidad." Y sin dudarlo, nos confiesa: "Creo que me costaría más la voz, porque no soy cantante. No lo soy, no me va muy bien."

Ciudad de Panamá, Panamá/Nuestra increíble Nathy González, esa "Naty Naths" que amamos, ¡está de regreso y viene con la batería recargada para contarnos todo lo que pasa cuando las cámaras se encienden (y hasta cuando no)! Si creías que conocías a Nathy, ¡espérate a leer esto y prepararte para el show!

Con esa sonrisa que irradia buena vibra, la presentadora de Jelou! nos confiesa que presentar Tu Cara Me Suena es una proeza digna de un reality show propio. "Son varias cositas," nos dice con su estilo inconfundible.

"Para empezar, ¡es un programa completamente en vivo! Imagínense la tensión, el sudor frío y el vestuario, los tacones, controlar la risa, el control a mirar las cámaras, una adrenalina completa", comenzó diciendo entre risas.

Pero el backstage es otra película. Nathy describe los camerinos como: "Una locura. O sea, todo es corredera, hay que bajar escaleras, subir escaleras." ¡Es un entrenamiento de alto rendimiento antes de pisar el escenario! Y como si eso fuera poco, el "tema del vestuario es complejo."

Los secretos de una presentadora: Hielo, madrugadas y Nada de fiestas

¿Cómo hace Nathy para siempre lucir como si acabara de salir de un spa? ¡Pues hay un sacrificio detrás! "No salgo el día entero," confiesa con un suspiro. ¿La razón? El otro compromiso que la tiene levantándose a las 4 y media de la mañana para ponerse su "hieloterapia" ¡Una rutina de belleza digna de una reina!

Después de madrugar para presentar el programa, le toca: "quitarme el maquillaje porque si no, los ojos se empiezan a ponerse llorosos" ¡para volver a maquillarse para la gala de Tu Cara Me Suena! Es un ciclo interminable de brochas, cremas y mucho compromiso.

Nathy como participante, no como presentadora

Si Nathy se pusiera en los zapatos de un participante, ¿Qué sería lo más difícil? Entre risas, nos cuenta: "Si imitar la voz o la personalidad." Y sin dudarlo, "creo que me costaría más la voz, porque no soy cantante. No lo soy, no me va muy bien."

Pero su consejo es oro: "Hay que estudiar el personaje muchísimo, pero siempre con tu propio toque. Porque lo que la gente realmente quiere, es verte. Ver que tú estés allí", confesó.

Anécdotas que son para llorar... ¡de la risa!

Nathy tiene la memoria llena de momentos inolvidables, como cuando Miguelito se transformó en Beyoncé. "Eso fue épico," nos asegura, y sabemos que habla en serio.

¡Pero la joya de la corona es la historia de casi una caída en televisión nacional! En una final, con la euforia a tope, Nathy se enredó con su vestido.

"Yo me enredé con mi vestido," recuerda. "Y entonces había un participante enfrente y yo solamente recuerdo que como yo me iba a caer, yo vine y lo empujé, pero esa persona le cayó a otra persona." recordó entre risas.

¡Una carambola humana en vivo y a todo color! Nathy, con su sinceridad habitual, dice que si no hubiese sido por esa "cadena" de gente: "yo me hubiese ido de boca a nivel nacional." ¡Imagina el titular!

Nathy González es la transparencia personificada. Nos asegura que lo que ves en pantalla es ella, porque "no puedo fingir, no puedo mentir." Y si se ríe en pleno show, "no importa si me río o no," porque "es un programa divertido."

¡Y tiene razón! "La gente muchas veces no se da cuenta de las cosas que pasan" porque ella lo hace "lo más natural posible."

¡Tu cita con la diversión está por empezar!

Así que, Panamá, prepárense para otra temporada de Tu Cara Me Suena con la energía inigualable de Nathy González. Ella es la chispa, la naturalidad y la diversión que necesitas en tu miércoles por la noche.