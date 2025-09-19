Béisbol U10 2025 resultados| Campeonato nacional ya tiene a sus finalistas

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol U10 está en sus instancias decisivas. Este viernes se disputaron los partidos de semifinales y todo quedó listo para el juego que definirá al monarca de esa categoría en Panamá.

Los equipos de Panamá Metro y Los Santos protagonizaron uno de los encuentros de esta fecha que se definió en las postrimerías. Después que el conjunto santeño sacó una ventaja de cinco carreras, el elenco metropolitano reaccionó al anotar cuatro 'rayitas' en la parte alta de la cuarta entrada.

Tras reducir la diferencia a una anotación, la representación de la capital fabricó dos carreras en el quinto capítulo que, al final, le dieron la victoria sobre su contraparte santeña, por 6 a 5.

Javier Pérez tuvo un relevo de tres episodios en los que permitió un imparable, no recibió carreras, dio dos ponches y dos bases por bolas para acreditarse la victoria.

La derrota fue para Javier Barría quien toleró tres inatrapables y seis anotaciones en una entrada y dos tercios sobre el montículo.

Por Panamá Metro, Javier Peréz conectó dos hits en dos turnos y empujó una carrera. Dilhan Barría de 4-2 con una anotada y tres impulsadas y Edwin García de 3-1 con una anotada y dos remolcadas.

Alejandro Delgado bateó de 2-1 y empujó dos carreras por el equipo santeño. Brayan González de 2-1 con una anotada y una impulsada y Diego Ballesteros de 3-1 con dos remolcadas.

Por otra parte, Herrera avanzó a la final luego de superar a Coclé por pizarra de 8 carreras a 7.

El cierre

La última jornada del Campeonato Nacional de Béisbol U10 se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre con dos partidos que iniciarán simultáneamente a las 10:00 a.m.

Coclé y Los Santos jugarán por el tercer lugar de la competencia. Mientras se desarrolla ese partido, los colectivos de Herrera y Panamá Metro disputarán el juego por el campeonato.

Deporte formativo

La práctica del béisbol, como la de otros deportes en equipo, puede tener una influencia muy positiva en la formación integral de los niños de 10 años. A esa edad, los niños están en una etapa crucial de su desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, y el deporte puede ser una herramienta muy poderosa.

Desarrollo Cognitivo y Mental

Toma de decisiones: En el béisbol, los niños deben pensar rápido, calcular riesgos, y tomar decisiones en segundos (por ejemplo, correr o no a la siguiente base).

En el béisbol, los niños deben pensar rápido, calcular riesgos, y tomar decisiones en segundos (por ejemplo, correr o no a la siguiente base). Concentración y atención: El juego requiere que estén atentos en todo momento, ya que una jugada puede ocurrir en cualquier instante.

El juego requiere que estén atentos en todo momento, ya que una jugada puede ocurrir en cualquier instante. Memoria y estrategia: Aprenden jugadas, reglas y estrategias del juego que fortalecen la memoria y la planificación.

Desarrollo Físico

Coordinación motora: El béisbol mejora la coordinación mano-ojo (al batear y atrapar) y la coordinación general del cuerpo.

El béisbol mejora la coordinación mano-ojo (al batear y atrapar) y la coordinación general del cuerpo. Condición física: Mejora la fuerza, velocidad, agilidad y resistencia, promoviendo un estilo de vida activo.

Mejora la fuerza, velocidad, agilidad y resistencia, promoviendo un estilo de vida activo. Crecimiento saludable: El ejercicio regular contribuye al desarrollo óseo y muscular en esta etapa clave del crecimiento.

Desarrollo Social

Trabajo en equipo: Aprenden a colaborar, a compartir logros y responsabilidades, y a confiar en otros.

Aprenden a colaborar, a compartir logros y responsabilidades, y a confiar en otros. Comunicación: Mejoran sus habilidades para comunicarse y entender a los demás en un entorno grupal.

Mejoran sus habilidades para comunicarse y entender a los demás en un entorno grupal. Respeto por reglas y autoridades: El deporte enseña el valor de seguir reglas y respetar decisiones (como las del entrenador o árbitro).

Desarrollo Emocional y Personal

Disciplina y perseverancia: El entrenamiento constante enseña la importancia del esfuerzo y la superación personal.

El entrenamiento constante enseña la importancia del esfuerzo y la superación personal. Manejo de emociones: Aprenden a lidiar con la victoria y la derrota, lo que ayuda a formar una actitud equilibrada ante los retos de la vida.

Aprenden a lidiar con la victoria y la derrota, lo que ayuda a formar una actitud equilibrada ante los retos de la vida. Confianza en sí mismos: Al mejorar sus habilidades y recibir reconocimiento, los niños desarrollan autoestima.

Valores y Educación Ética