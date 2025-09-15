Béisbol U10 2025 resultados| Campeonato nacional en curso durante el lunes 15 de septiembre

Los chicos continúan dando lo mejor de sí mismos por sus provincias en el complejo MVP Sport City

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol U10 llegó a su tercera jornada y los equipos mantienen las esperanzas de mantenerse en la competencia para las fases decisivas.

La acción en el complejo MVP Sport City se intensificó en un torneo donde los chicos participantes muestran su entusiasmo y su determinación por dejar en alto el nombre de sus respectivas provincias.

A continuación hacemos un compendio de los resultados que dejó la jornada que se desarrolló el lunes 15 de septiembre de 2025.

Grupo A

Un racimo de cinco carreras, en la parte baja del sexto episodio, fue suficiente para que Los Santos derrotara a Chiriquí Occidente en un partido realizado en el terreno de juego MVP 1.

Los occidentales habían controlado a la ofensiva rival y sacaron una ventaja de cuatro carreras, tres en el tercero y una en el cuarto episodio, que podrían haberles llevado a la victoria. Sin embargo los santeños reaccionaron y fabricaron las cinco anotaciones que les representaron el triunfo.

Alejandro Delgado conectó dos hits en tres turnos, anotó una carrera y empujó una por Los Santos. Miguel Samaniego bateó de 3-1 con una anotada y una remolcada y Cristian Ballesteros de 1-1 con una anotada y dos impuilsadas.

Por Chiriquí Occidente, Manuel Rodríguez bateó de 3-2 con una carrera anotada y una remolcada. Marvin Rodríguez de 3-1 con dos empujadas y Oleg Ramos de 3-1.

Además, Colón venció a Bocas del Toro, 19 por 11, en un partido donde se produjeron un total de 16 imparables y las defensas cometieron 12 errores (siete de los bocatoreños y cinco de los colonenses).

Grupo B

Herrera se impuso a Veraguas, por marcador de 7 carreras por 6, en un encuentro que se llevó a cabo en el campo de juegos MVP 2.

El equipo herrerano abrió la cuenta con una carrera en la parte baja del primer episodio y la amplió con cuatro anotaciones en el tercer capítulo y una en el quinto.

Los veragüenses no se dieron por vencidos. Descontaron con tres anotaciones en el quinto episodio y empataron la pizarra con tres más en el sexto.

Al llegar la parte baja de la sexta entrada, Herrera anotó la carrera que les representó la victoria.

Jorge Osorio destacó por la ofensiva herrerana con un hit en dos turnos, una carrera anotada y tres empujadas. Fernando Montenegro de 2-1 con una anotada y Asbell Bósquez de 2-2 con una anotada y dos impulsadas.

Por Veraguas, Romel Corrales de 2-1 con dos impulsadas. Gabriel Rodríguez de 3-1 con tres remolcadas y Jeremid Atencio de 4-1 con dos anotadas.

Próximos partidos

El torneo continuará el martes 16 de septiembre con los siguientes partidos:

Grupo A

Chiriquí Occidente vs Coclé (MVP 1/ 9:00 a.m.)

Bocas del Toro vs Los Santos (MVP 1/ 11:30 a.m.)

Panamá Oeste vs Colón (MVP 1/ 2:00 p.m.)

Grupo B