Béisbol U10| Panamá compitió en las semifinales del Campeonato Panamericano 2025

El torneo que se realiza en Mérida, Venezuela, entró en sus etapas definitorias.

Venezuela/El Campeonato Panamericano de Béisbol U10 Venezuela 2025 disputó este viernes sus partidos de semifinales en los que la Selección de Panamá participó.

La jornada, realizada en el Estadio Libertador de la ciudad de Mérida, representó un gran desafío para el equipo panameño que enfrentó al conjunto azul de Venezuela en un juego cuyo ganador adquiría el derecho de disputar el juego por la medalla de oro.

Finalmente, Panamá sufrió una derrota de 6 carreras por 7 ante Venezuela Azul. Por lo tanto solo le queda jugar por obtener la medalla de bronce frente a Brasil que perdió su encuentro de semifinales frente a Venezuela Blanco por pizarra de 2 a 12.

La última fecha del torneo se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre. Panamá y Brasil medirán fuerzas por la presea de bronce, a las 9:30 a.m. (10:30 a.m. hora panameña). En tanto los dos equipos de Venezuela, Azul y Blanco, jugarán por la medalla de oro a las 12:00 p.m. (1:00 p.m. hora panameña).

El torneo

El Campeonato Panamericano U10 es un torneo continental para jugadores de hasta 10 años en la disciplina de béisbol y que está bajo la jurisdicción de la WBSC Américas .(Confederación Panamericana de Béisbol y Sóftbol) u otra federación regional que organiza competencias de categorías menores.

Edición anterior

En la edición que se llevó a cabo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas (México) , del 23 al 30 de noviembre de 2024 , la categoría U10 participó con varias selecciones nacionales.

, , la participó con varias selecciones nacionales. La selección de Panamá debutó con éxito contra Puerto Rico , ganando 6-1.

, ganando 6-1. La tabla de posiciones tras algunas jornadas reflejaba a México invicto (4-0), Venezuela 3-1, Panamá 2-2, Brasil 1-3, República Dominicana 1-3, Puerto Rico 1-3.

Resultados destacados para Panamá

Panamá venció a Brasil 17-6 en un partido donde anotó 8 carreras en la tercera entrada.

venció a 17-6 en un partido donde anotó 8 carreras en la tercera entrada. Finalmente, Panamá obtuvo la medalla de bronce al vencer 13-6 a la República Dominicana en el partido por el tercer lugar.

obtuvo la al vencer 13-6 a la en el partido por el tercer lugar. Respecto al torneo más reciente (fecha noviembre 2025), Panamá enfrentaba dificultades iniciales y buscaba su primer triunfo en la fase de grupos contra Venezuela (Azul) en Mérida, Venezuela.

La estructura del torneo suele consistir en una fase de todos-contra-todos (liga) donde los mejores avanzan a la ronda de medallas. Los dos mejores van a la final, los otros dos al bronce.

