Mundial Sub17 Catar 2025 resultados: Así marchan los grupos luego de otra jornada disputada

Sintoniza el partido del Mundial Sub-17 entre Panamá y Paraguay el sábado 8 de noviembre a las 10:00 a.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Un viernes de fútbol juvenil en el Mundial Sub-17 2025 dejó resultados que resonaron en los estadios de Aspire Zone, con una goleada histórica de Inglaterra y un Brasil implacable como titulares de la jornada.

En una fecha donde las eliminatorias comenzaron a definirse, las selecciones dieron un paso al frente en la fase de grupos, mostrando desde contundencia ofensiva hasta férreas defensivas en el camino hacia los dieciseisavos de final. Este torneo, el primero en la historia con 48 equipos, ya vive con intensidad su formato ampliado.

Otras noticias: Paraguay vs Panamá| Mundial Sub-17 Catar 2025: Lo que debes saber sobre este partido del Grupo J del certamen

A continuación, los resultados completos de la jornada del 7 de noviembre:

Inglaterra 8 - 1 Haití

*(Grupo E - Aspire Zone, Campo 3)*

El Salvador 0 - 0 Colombia

*(Grupo G - Aspire Zone, Campo 8)*

Alemania 1 - 1 RPD de Corea

*(Grupo G - Aspire Zone, Campo 1)*

Egipto 1 - 1 Venezuela

*(Grupo E - Aspire Zone, Campo 5)*

México 1 - 0 Costa de Marfil

*(Grupo F - Aspire Zone, Campo 2)*

Suiza 0 - 0 República de Corea

*(Grupo F - Aspire Zone, Campo 4)*

Brasil 4 - 0 Indonesia

*(Grupo H - Aspire Zone, Campo 7)*

Zambia 5 - 2 Honduras

*(Grupo H - Aspire Zone, Campo 9)*

Otras noticias: Inter Miami de Messi afronta su final decisiva en playoffs de la MLS contra Nashville

Contexto del Torneo: Un Mundial Histórico

Esta edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 marca un hito significativo en la historia del fútbol juvenil, al ser el primer torneo de esta categoría en contar con la participación de 48 equipos.

La Fase de Grupos: Un Reto Ampliado

Con la ampliación de participantes, el formato del torneo ha sido diseñado para albergar a los 48 combinados, los cuales se repartirán en 12 grupos de cuatro.

El camino hacia las rondas eliminatorias será más accesible, pero altamente competitivo. Avanzarán automáticamente a los dieciseisavos de final las dos primeras selecciones de cada grupo. Además, se sumarán las ocho mejores terceras de los 12 grupos, llenando así los 32 cupos disponibles para la fase eliminatoria.

Otras noticias: Lamine Yamal regresa con España para juegos de las eliminatorias europeas al Mundial 2026

Criterios Rigurosos para el Desempate y el Fair Play

La FIFA ha establecido una serie de criterios de desempate para garantizar la claridad en la clasificación de la fase de grupos. Si dos o más equipos finalizan empatados a puntos, se recurrirá primero al mayor número de puntos obtenidos, seguido por la diferencia de goles y, finalmente, el mayor número de goles marcados en todos los partidos del grupo.

Si el empate persiste, el reglamento avanza a criterios adicionales, que incluyen una estricta evaluación de la conducta deportiva (fair play) de jugadores y cuerpo técnico. Este criterio asigna puntos negativos según las tarjetas recibidas: una tarjeta amarilla resta un punto, una roja indirecta resta tres puntos, una roja directa resta cuatro puntos, y la combinación de amarilla y roja directa resta cinco puntos. Si todos los criterios fallan, la clasificación se determinará por sorteo realizado por la FIFA.

Criterios similares de puntos, diferencia de goles, goles marcados y conducta deportiva se utilizarán específicamente para rankear a los ocho mejores terceros que accederán a los dieciseisavos de final.

La Regla de la Muerte Súbita en la Eliminatoria

Una de las normas más relevantes que afectará la estrategia en la fase de eliminatorias es la ausencia de tiempo extra. A partir de los dieciseisavos de final, si un partido permanece empatado al final del tiempo reglamentario, no se jugará prórroga. En su lugar, el ganador se definirá de manera inmediata a través de una tanda de penaltis.

Otras noticias: La noche contradictoria de Luis Díaz: Héroe del Bayern con doblete y villano por expulsión ante el PSG