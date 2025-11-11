Estadio Rod Carew es clausurado para obras urgentes, confirma Pandeportes

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 inicia el 3 de enero y podrás vivir sus emociones a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El estadio Rod Carew será clausurado temporalmente ya que deberán hacerle trabajos de reparación en su estructura. Esto lo confirmó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La decisión se tomó en base a informes técnicos realizados por Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Estos determinaron que el coliseo representa un riesgo para la seguridad e integridad física de los asistentes. Según las autoridades, esa instalación deportiva presenta problemas estructurales que, según las autoridades, no fueron corregidos en su totalidad pese a intervenciones previas.

Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes, manifestó que los informes señalan que el estadio no puede ser utilizado hasta que se ejecuten los trabajos de reparación que mitiguen el riesgo identificado.

Según Ordóñez, el costo de las obras es de prácticamente un millón de dólares. Estas se ejecutarán luego de que el Consejo Económico Nacional (CENA) la apruebe y se adjudique el contrato a la empresa que estará a cargo de llevarlas a cabo en un plazo de cinco meses. Se estima que las labores inicien a finales de noviembre o inicios de diciembre.

La clausura del Rod Carew se da a poco menos de un mes para que inicie el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, torneo con el que tradicionalmente inicia la temporada de la pelota panameña. Ese certamen tiene como fecha inaugural programada el 3 de enero de 2026.

El estadio

Información básica

Nombre oficial: Estadio Nacional Rodney Carew.

Estadio Nacional Rodney Carew. Ubicación: Avenida de la Paz, vía Centenario, Ciudad de Panamá, Panamá.

Avenida de la Paz, vía Centenario, Ciudad de Panamá, Panamá. Inaugurado el 10 de octubre de 1999 .

. Capacidad: aproximadamente 27.000 espectadores .

aproximadamente . Superficie: césped natural en el campo de juego.

césped natural en el campo de juego. Propósito: estadio multiuso, aunque usado mayormente para béisbol.

Nombre y dedicatoria

El estadio lleva el nombre de Rod Carew (pelotero panameño miembro del Salón de la Fama del Béisbol en EE.UU.), en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

(pelotero panameño miembro del Salón de la Fama del Béisbol en EE.UU.), en reconocimiento a su trayectoria deportiva. Una ley de la Asamblea Legislativa de Panamá lo denominó oficialmente "Estadio Nacional Rodney Carew" el 15 de enero de 2004.

Uso y eventos

Es sede habitual de partidos de la liga profesional (Probeis) y los campeonatos nacionales de béisbol juvenil y mayor .

y los . También ha sido utilizado para torneos internacionales de béisbol, como la del Clásico Mundial de Béisbol 2023 .

. Además alberga conciertos, eventos masivos y otros deportes ocasionalmente.

Remodelaciones y estado actual

En 2022-2023 se emprendió una remodelación de gran escala: instalación de nuevas butacas, mejoramiento del drenaje y sistema de riego del campo, iluminación LED, entre otros.

se emprendió una de gran escala: instalación de nuevas butacas, mejoramiento del drenaje y sistema de riego del campo, iluminación LED, entre otros. En 2025 se reportaron fallas estructurales que llevaron a clausurar parcialmente el estadio para reparaciones de emergencia.

