Panamá derrota a China en el Mundial U18 y sueña con clasificar a la Súper Ronda en Japón

La novena panameña conectó 13 imparables y quedó a la espera del resultado entre Taiwán y Alemania para definir su pase a la Súper Ronda del Campeonato Mundial de Béisbol U18 en Okinawa.

Panamá/Panamá venció a China 12 carreras por 5 y mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda, siempre y cuando Taiwán derrote a Alemania en el juego nocturno de la quinta y última fecha de la Ronda Regular del Campeonato Mundial de Béisbol U18, que se juega en Okinawa, Japón.

El triunfo panameño se concretó gracias a un ataque ofensivo de 13 imparables, que se tradujeron en 12 anotaciones. El equipo marcó 3 carreras en el primer episodio, 2 en la segunda entrada, 2 más en el cuarto inning, 3 en el sexto y 2 en la séptima alta.

La victoria fue para el lanzador zurdo santeño José Serva, quien trabajó 5.0 entradas, permitió 6 hits, 1 carrera limpia, otorgó 1 base por bolas y recetó 5 ponches. En el relevo participaron Alberto Gómez en la sexta, Carlos Guerrero en la séptima y Roderick Medina para completar la labor monticular.

Con el bate, los más destacados por Panamá fueron:

Luis Rivera , de 3-2 con 2 carreras remolcadas .

, de 3-2 con . William Cutshall , de 5-4 con 4 producidas .

, de 5-4 con . Daniel Méndez , de 4-2 con 2 empujadas .

, de 4-2 con . Yadier Fuentes , de 3-1.

, de 3-1. Carlos Castillo , de 3-1.

, de 3-1. Caleb Rivera, de 2-2 con 4 anotadas.

De cumplirse el resultado favorable en el duelo entre Taiwán y Alemania, el equipo de Panamá avanzaría como tercer lugar de su grupo a la Súper Ronda, programada para iniciar el próximo miércoles.

Con información de Fedebeis.