Mundial de Béisbol U18| Panamá: ¿Qué posibilidades tiene la selección canalera de avanzar a la Súper Ronda?

La victoria ante Alemania aviva las esperanzas de los panameños de entrar en la etapa definitiva por las medallas del certamen que se realiza en Okinawa, Japón

Panamá/El Mundial de Béisbol U18 llevará a cabo, a partir de la noche de este lunes, una jornada decisiva para la definición de los seis equipos que avancen la Súper Ronda del torneo y Panamá se metió en la pelea por uno de los cupos disponibles.

La victoria que la selección panameña obtuvo en la madrugada del lunes ante Alemania le dio la posibilidad de entrar a esa instancia en la que se determinará cuáles serán los conjuntos que jueguen por los tres primeros puestos y, por ende, se lleven las medallas de oro, plata y bronce a sus países.

Posibilidad

Panamá tiene la oportunidad de alcanzar el tercer lugar del Grupo B lo que le daría un puesto en la Súper Ronda. Hasta ahora tiene récord de una victoria y tres derrotas y está cerca de Australia y Alemania que acumulan dos triunfos y dos descalabros.

Para pasar a la siguiente fase, el equipo panameño deberá desplazar a los conjuntos australiano y alemán para conseguir ese tercer puesto en su agrupación. Para que eso ocurra deberá vencer a China en un partido que se realizará en el Nishizaki Stadium desde las 8:30 p.m. (hora de Panamá). También debera esperar que el colectivo australiano pierda en el juego que se realizará simultéanamente ante Estados Unidos y que el elenco alemán caiga ante China Taipéi. Ese último juego está programado para comenzar a las 4:30 a.m. del martes 9 de septiembre (hora de Panamá).

Si ocurre lo mencionado en el párrafo anterior, habrá un triple empate en el tercer puesto del Grupo B entre Panamá, Australia y Alemania ya que quedarían con récord de dos victorias y tres derrotas cada uno. Para establecer a un clasificado se dispone del criterio de los resultados obtenidos entre los elencos involucrados, pero cada uno de estos conjuntos se venció entre sí. Los australianos vencieron a los panameños, por marcador de 4 a 1; los alemanes derrotaron a los australianos, por 5 a 4, y los panameños superaron a los alemanes, 14 por 0. Eso impide que se utilice esta opción para determinar al tercer clasificado de esa agrupación. Por lo tanto habrá que determinarlo a través de la fórmula conocida por el nombre de Team Quality Balance (TQB).

En el momento, el TQB de Panamá estaría en 1.03. Mientras que el de Australia y Alemania sería de 0.142 y -1.031, respectivamente.

Una derrota de Panamá o la victoria, ya sea de Australia o Alemania, acabaría con las aspiraciones panameñas de entrar en la Súper Ronda del torneo que se disputa en Okinawa, Japón.

Alineación confirmada

Para el partido entre Panamá y China, el conjunto panameño presentará la siguiente alineación:

Luis Rivera (jardín central) William Cutshall (campo corto) Daniel Méndez (tercera base) Juan Rujano (receptor) Yadier Fuentes (primera base) Carlos Castillo (jardín izquierdo) Ricardo Acosta (segunda base) Caleb Rivera (bateador designado) Juan Caballero (jardín derecho)

Lanzador abridor: José Serva

¿Qué es el TQB?

El concepto de Team Quality Balance (TQB) en béisbol es una fórmula estadística utilizada principalmente en torneos internacionales, como los organizados por la World Baseball Softball Confederation (WBSC), para romper empates en la clasificación de grupos.

El Team Quality Balance busca reflejar el rendimiento global de un equipo, considerando carreras anotadas y permitidas por entrada jugada, lo que da una mejor idea del desempeño real en el campo, más allá del simple número de victorias o derrotas.

La fórmula es la siguiente: TQB= (Carreras anotadas/Entradas a la ofensiva)−(Carreras permitidas/Entradas a la defensiva)

¿Cómo se interpreta?