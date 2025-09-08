Panamá define selección para Premundial de Béisbol U15 2025

El certamen, que otorgará dos puestos para el mundial de la categoría, se llevará a cabo en Ciudad Juárez, México.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reveló este lunes la selección nacional U15 que buscará uno de los dos cupos al Mundial de la categoría, que se otorgarán en el Campeonato Premundial de Ciudad Juárez 2025, que arranca este 13 de septiembre.

El equipo nacional se presentará el martes 9 de septiembre en una ceremonia especial, donde recibirá el pabellón nacional y la utilería, que usará en el campeonato, donde estarán equipos como Estados Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Panamá debuta el próximo sábado 13 de septiembre ante Estados Unidos a eso de las 3:00 p.m., en el primer partido del campeonato premundial en la zona centro y norteamérica.

Este es el listado:

Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright.

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright. Receptores: Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López.

Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López. Cuadro Interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas. Jardineros: Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long.

Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long. Cuerpo Técnico: Ángel Chávez (Manager), Sergio Araúz (Asistente), Marín Ledezma (Asistente), Roger Deago (Coach de Lanzadores), Adolfo Rivera (Asistente), Tadeo Valencia (Delegado) y Javier Rosado (Coordinador).

El torneo

El Panamericano de Béisbol Sub-15 es un torneo internacional organizado para selecciones nacionales de béisbol conformadas por jugadores menores de 15 años. Es un evento oficial de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE), el organismo que rige este deporte en el continente americano.

¿Qué es?

Es un campeonato que reúne a los mejores equipos juveniles de América (Norte, Centro y Sur), con el objetivo de competir a nivel continental. Este torneo sirve también como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 organizada por la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol).

Objetivos principales

Desarrollo del béisbol juvenil: Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo.

Promover el crecimiento del béisbol entre los jóvenes, brindándoles una plataforma de alto nivel competitivo. Detección de talento: Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores.

Identificar a futuras promesas del béisbol en edades tempranas para su formación y posible incorporación a ligas profesionales o selecciones mayores. Fomento del deporte internacional: Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo.

Estimular el intercambio deportivo y cultural entre países de América a través de la competencia sana y el respeto mutuo. Clasificación a torneos globales: Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial.

Servir como etapa clasificatoria para el Mundial Sub-15 de la WBSC, permitiendo que las selecciones más destacadas representen a América en el escenario mundial. Impulso a las federaciones nacionales: Apoyar a las federaciones de béisbol en el continente, generando visibilidad y experiencia para sus programas juveniles.

Información de Fedebeis