Panamá vs Guatemala | Todo lo que debes saber antes de llegar al estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Sintoniza el partido Panamá vs Guatemala, hoy lunes 8 de septiembre a las 8:30 p.m. (Previa - 7:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube (TVMAX PANAMÁ), TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La Selección de Panamá regresa al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para disputar un crucial partido de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ante su similar de Guatemala, este lunes 8 de septiembre.

Tras el empate sin goles frente a Surinam, los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán sumar sus primeros tres puntos ante un rival herido, que viene de caer 0-1 frente a El Salvador.

Recomendaciones para los fanáticos

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) hace un llamado a los aficionados a llegar temprano al coloso de Juan Díaz. Las puertas del estadio abrirán desde las 4:00 p.m., por lo que se espera un ingreso ordenado y seguro.

Como parte de las medidas de seguridad, la FPF recuerda que está prohibido ingresar con:

Armas de fuego o armas blancas

Fuegos pirotécnicos

Astas de PVC

Lásers

Envases de vidrio, plástico o termos

Paraguas y coolers

Pitos o instrumentos que confundan el silbato del árbitro

Animales

Humos y objetos contundentes

Los estamentos de seguridad se reservan el derecho de restringir cualquier otro artículo que pueda considerarse peligroso.

Valores dentro y fuera de la cancha

La FPF también invita a la afición a sumarse a la campaña de respeto e inclusión, con mensajes claros: No al racismo, no a la homofobia, no a la discriminación. Sí al respeto, sí a la tolerancia, sí a la inclusión y sí a la solidaridad.

El partido en números

El duelo entre Panamá y Guatemala promete ser vibrante. Históricamente, los números favorecen a los canaleros: en 30 enfrentamientos oficiales e internacionales, la Roja suma 17 victorias, frente a 5 triunfos chapines y 8 empates.

El último antecedente en el Rommel es alentador para la afición panameña: el 17 de octubre de 2023, Panamá venció 3-0 a Guatemala en la Liga de Naciones de la Concacaf, con goles de Adalberto Carrasquilla, Eric Davis y Abdiel Ayarza.

Con el apoyo de su gente y la presión de jugar en casa, la Selección de Panamá buscará imponer condiciones y sumar tres puntos vitales en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

