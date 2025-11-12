Panamá cerrará el 2025 firme en el 'top 10' del Ranking Mundial de Béisbol

El país ha logrado mantenerse en un puesto alto de la clasificación elaborada por WBSC

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) concluirá el año 2025 ubicada en la posición 8 del Ranking Mundial de la World Baseball & Softball Confederation (WBSC siglas en inglés), tras la última publicación oficial emitida esta mañana.

En sus redes sociales, la WBSC informó que Panamá tiene un total de 2 mil 889 puntos, tras todos los eventos oficiales concluidos este año y apuntando a mejorar, cuando se juegue el Clásico Mundial 2026 en el mes de marzo.

El líder sigue siendo Japón, ahora con un gran total de 6 mil 676 puntos, posición que mantiene desde hace ya varias temporadas, seguido de Taiwán (5 mil 112 puntos), Estados Unidos en tercer lugar (4 mil 283), Corea del Sur (4 mil 192), Venezuela (3 mil 612), México (3 mil 605) y Puerto Rico (3 mil 536).

Después de Panamá, viene Cuba en la posición 9, con un gran total de (2 mil 858 puntos), Países Bajos (2 mil 690), Australia (2, 591) y República Dominicana en la casilla 12 con un total de (2 mil 254).

El ranking

El ranking de la WBSC (World Baseball Softball Confederation) es la clasificación oficial mundial que elabora la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol para medir el rendimiento de las selecciones nacionales de béisbol, softbol y béisbol5 (una versión urbana del deporte).

¿Qué mide?

El ranking refleja el rendimiento de cada país en competiciones internacionales sancionadas por la WBSC durante un período de tiempo (normalmente los últimos cuatro años).

Los equipos obtienen puntos en función de:

La importancia del torneo (por ejemplo, un Clásico Mundial da más puntos que un torneo juvenil).

(por ejemplo, un Clásico Mundial da más puntos que un torneo juvenil). El resultado obtenido (campeón, subcampeón, semifinalista, etc.).

(campeón, subcampeón, semifinalista, etc.). La categoría de edad (senior, sub-23, sub-18, etc.).

(senior, sub-23, sub-18, etc.). El nivel de los oponentes.

Propósito del ranking

El ranking se usa para:

Determinar cabezas de serie y clasificaciones en torneos internacionales.

y en torneos internacionales. Medir el desarrollo global del béisbol y softbol.

del béisbol y softbol. Asignar plazas de clasificación olímpica o de otros campeonatos.

Origen y evolución

El ranking mundial de la WBSC se empezó a elaborar en el año 2009, aunque con algunas particularidades históricas:

2009: La International Baseball Federation (IBAF) —que en ese entonces era el organismo rector del béisbol internacional— publicó el primer ranking mundial oficial de béisbol .

La —que en ese entonces era el organismo rector del béisbol internacional— publicó el . 2011: La International Softball Federation (ISF) comenzó a usar su propio sistema de clasificación mundial para el softbol.

La comenzó a usar su propio sistema de clasificación mundial para el softbol. 2013: Ambas organizaciones (IBAF y ISF) se fusionaron para formar la World Baseball Softball Confederation (WBSC) .

Ambas organizaciones (IBAF y ISF) se fusionaron para formar la . Desde entonces, la WBSC mantiene un ranking unificado y actualizado para:

mantiene para: Béisbol (masculino y femenino)

Softbol (femenino y masculino)

Béisbol5 (desde 2018)

Así que, aunque el sistema de puntos se ha refinado varias veces desde entonces, el origen del ranking mundial de béisbol se remonta a 2009, y el ranking oficial bajo la WBSC como entidad unificada existe desde 2013.

Información de Fedebeis

