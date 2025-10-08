MLB Playoffs resultado| Phillies vs Dodgers: Filadelfia se revitaliza con triunfo a domicilio en Los Ángeles

Los playoffs de las Grandes Ligas se viven a través de TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Con una ofensiva explosiva liderada por Kyle Schwarber y J.T. Realmuto, los Phillies de Filadelfia vencieron con autoridad 8-2 a los Dodgers de Los Ángeles en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, y así conseguir su primer triunfo de la serie al mejor de cinco.

Los Dodgers comenzaron con buen ritmo frente a su público en el Dodger Stadium. En la baja de la primera entrada, Mookie Betts conectó un triple con una línea al jardín derecho, aunque no pudo anotar. Fue en la tercera entrada cuando Tommy Edman rompió el empate con un jonrón solitario, su segundo de la postemporada, dándole a Los Ángeles una ventaja temprana de 1-0.

Pero esa alegría no duraría mucho.

En la parte alta de la cuarta entrada, Kyle Schwarber empató el juego con un cuadrangular solitario por el jardín derecho. Poco después, Alec Bohm impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo al centro que trajo a Bryce Harper al plato. Un error en el tiro del jardinero Andy Pages permitió que Bohm avanzara a tercera, y eventualmente anotara, colocando el marcador 3-1 a favor de los visitantes.

El bullpen de Filadelfia mantuvo el control mientras la ofensiva seguía haciendo daño.

En la octava, Realmuto amplió la ventaja con un jonrón entre los jardines izquierdo y central.

Apenas un out después, Schwarber volvió a sacarla del parque con su segundo jonrón del juego, esta vez con Trea Turner a bordo, coronando un rally de cuatro carreras que puso el juego 8-1.

Los Dodgers lograron descontar una carrera en el cierre del noveno, pero fue insuficiente ante una sólida actuación general de los Phillies, quienes combinaron poder al bate con una defensa oportuna, incluyendo una doble matanza crucial en la sexta entrada para frenar cualquier intento de reacción angelina.

Con esta victoria, Filadelfia queda a solo un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El cuarto juego está programado para mañana, nuevamente en el Dodger Stadium.

Alineaciones

Phillies

Trea Turner, SS Kyle Schwarber, DH Bryce Harper, 1B Alec Bohm, 3B Brandon Marsh, CF J.T. Realmuto, C Max Kepler, LF Nick Castellanos, RF Bryson Stott, 2B

Lanzador abridor: Aaron Nola

Dodgers

Shohei Ohtani, DH Mookie Betts, SS Teoscar Hernández, RF Freddie Freeman, 1B Will Smith, C Kiké Hernández, LF Max Muncy, 3B Andy Pages, CF Tommy Edman, 2B

Lanzador abridor: Yoshinobu Yamamoto

Momentos claves

Baja 1ra

2-2 (1 Out)

Triple

Mookie Betts pega triple (1) con línea al jardinero derecho Nick Castellanos.

PHI 0,LAD 0

Baja 3ra

0-0 (0 Outs)

Jonrón

Tommy Edman batea jonrón (2) con línea entre los jardines izquierdo y central.

PHI 0,LAD 1

Alta 4ta

2-0 (0 Outs)

Jonrón

Kyle Schwarber batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho.

PHI 1,LAD 1

3-1 (0 Outs)

Sencillo

Alec Bohm pega sencillo con rodado a jardinero central Andy Pages. Bryce Harper anota Alec Bohm a 3ra. Error en tiro de jardinero central Andy Pages.

PHI 2,LAD 1

Alta 5ta

0-2 (2 Outs)

Ponche

Brandon Marsh se poncha tirándole. 3 Outs

PHI 3,LAD 1

Baja 6ta

0-1 (1 Out)

Roletazo de Doble Play

Max Muncy batea rodado batea para doble matanza, segunda base Bryson Stott a campo corto Trea Turner a primera base Bryce Harper. Enrique Hernández out en 2da. Max Muncy out en 1ra. 3 Outs

PHI 3,LAD 1

Alta 8va

1-0 (0 Outs)

Jonrón

J.T. Realmuto batea jonrón (1) con elevado entre los jardines izquierdo y central.

PHI 4,LAD 1

0-0 (1 Out)

Jonrón

Kyle Schwarber batea jonrón (2) con elevado por el jardín derecho. Trea Turner anota.

PHI 8,LAD 1