MLB Serie Mundial 2025| Azulejos vs Dodgers: conoce las alineaciones para el juego 5 del 'Clásico de Otoño'

Estados Unidos/Un duelo clave para la Serie Mundial 2025 se juega en el Dodger Stadium. Los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan en el quinto partido de un 'Clásico de Otoño' que ha estado interesante.

Con la serie empatada a dos victorias por bando, los Azulejos y los Dodgers tratarán de ponerse al frente y quedar a un triunfo de la conquista del título en el béisbol de las Grandes Ligas. Según las estadísticas, el equipo que gana el quinto juego se ha llevado el campeonato en 31 de 46 ocasiones. Eso equivale al 67.4 % de posibilidades de ganar el enfrentamiento.

Para este partido, los Dodgers presentan ajustes en su alineación. Mookie Betts pasa a ser el tercer bateador, un puesto en el orden ofensivo que no ocupaba desde el 8 de septiembre de 2021. El segundo bate lo tendrá el receptor Will Smith, Freddie Freeman se ubica cuarto y el jardinero Alex Call ocupará el puesto de noveno bateador en remplazo de Andy Pagés.

Te puede interesar: MLB Serie Mundial 2025 noticias | Azulejos vs Dodgers previa del juego 5

Los Azulejos colocan a Davis Schneider como primer bate tras la ausencia por lesión de George Springer. Este ajuste deja a Nathan Lukes entre los suplentes, mientras Bo Bichette se mantiene como bateador designado.

Lanzadores

Para este quinto encuentro se repite la rotación abridora de ambos equipos, por lo que volverán a enfrentarse los lanzadores Trey Yesavage, de los Azulejos, y Blake Snell, de los Dodgers.

El novato Yesavage (1-0, 3.21 de efectividad) trabajó en el primer juego de la serie, realizado el 24 de octubre en Toronto, En esa ocasión permitió cuatro imparables y dos carreras, con cinco ponches y tres bases por bolas en cuatro episodios.

Snell (5-4, 2.35 de efectividad) completará su apertura 17 de su carrera en postemporada. El dos veces ganador del Premio Cy Young tuvo una salida complicada en el primer encuentro del 'Clásico de Otoño' al tolerar ocho inatrapables y cinco anotaciones en cinco entradas.

Te puede interesar: Selección de Panamá cuenta con toda la logística para el partido ante Guatemala

Concepto

La Serie Mundial es la gran final del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en Estados Unidos. Es la serie que decide al campeón absoluto de la temporada de las ligas mayores.

Participantes: Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB:

Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB: La Liga Americana (AL)

La Liga Nacional (NL)

Formato: Es una serie al mejor de siete juegos . Es decir, el primer equipo que gane cuatro partidos se corona campeón.

Es una serie al . Es decir, el primer equipo que gane se corona campeón. Cuándo se juega: Generalmente se celebra a finales de octubre , por eso a veces se le llama “ Clásico de Otoño ”.

Generalmente se celebra , por eso a veces se le llama “ ”. Historia: La primera Serie Mundial se jugó en 1903 entre los Boston Americans (hoy Red Sox) y los Pittsburgh Pirates .

La primera Serie Mundial se jugó en entre los y los . Importancia: Aunque se llama “Serie Mundial”, participan solo equipos de Estados Unidos y uno de Canadá (los Azulejos de Toronto). Sin embargo, el nombre refleja la gran cantidad de jugadores internacionales que compiten en la MLB.

Te puede interesar: PSG sufre baja clave: Désiré Doué se lesiona antes del choque clave contra Bayern Munich

Calendario de partidos