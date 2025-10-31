MLB Serie Mundial 2025| Dodgers vs Azulejos: Alineaciones confirmadas para el Juego 6
Las emociones del béisbol de las Grandes Ligas se viven en TVMAX y TVN Pass
Panamá/Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto vuelven al Rogers Centre para disputar el sexto partido de la Serie Mundial 2025.
Con los Azulejos al frente en la serie, por tres victorias y dos derrotas, su consigna será finiquitar la contienda con una victoria y consagrarse campeones ante sus fanáticos. Para ello presenta una alineación en la que el jardinero Nathan Lukes vuelve a la formación titular tras quedar en el banco de suplentes durante el quinto juego. Además recuperan a su bateador designado George Springer quien se ausentó de los dos últimos encuentros por lesión.
Por el lado de los Dodgers, estos incorporan al venezolano Miguel Rojas en su alineación. Él defenderá la segunda base y será el noveno del orden ofensivo.
Rojas tuvo participación en el tercer juego de la serie que es recordado porque se definió a favor del equipo de Los Ángeles en 18 episodios.
Lanzadores
Para este partido se repetirá el enfrentamiento monticular que se dio en el segundo juego entre Yoshinobu Yamamoto y Kevin Gausman por los Dodgers y los Azulejos, respectivamente.
Yamamoto (12-8, 2.49 de efectividad) vuelve a la acción después de una buena presentación en el segundo encuentro donde trabajó los nueve episodios y fue un factor importante en el triunfo del elenco californiano, por 5 carreras a 1.
Gausman ( 10-11, 3.59 de efectividad) se ha constituido en una de las cartas principales del conjunto de Toronto. Antes de permitir dos cuadrangulares, en la séptima entrada del segundo encuentro, él pudo controlar a la ofensiva de los Dodgers en seis episodios y dos tercios.
Concepto
La Serie Mundial es la gran final del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en Estados Unidos. Es la serie que decide al campeón absoluto de la temporada de las ligas mayores.
- Participantes: Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB:
- La Liga Americana (AL)
- La Liga Nacional (NL)
- Formato: Es una serie al mejor de siete juegos. Es decir, el primer equipo que gane cuatro partidos se corona campeón.
- Cuándo se juega: Generalmente se celebra a finales de octubre, por eso a veces se le llama “Clásico de Otoño”.
- Historia: La primera Serie Mundial se jugó en 1903 entre los Boston Americans (hoy Red Sox) y los Pittsburgh Pirates.
- Importancia: Aunque se llama “Serie Mundial”, participan solo equipos de Estados Unidos y uno de Canadá (los Azulejos de Toronto). Sin embargo, el nombre refleja la gran cantidad de jugadores internacionales que compiten en la MLB.
Calendario de partidos
- Viernes 24 de octubre de 2025: Dodgers 4-11 Azulejos (TOR lidera la serie 1-0)
- Sábado 25 de octubre de 2025: Dodgers 5-1 Azulejos (Serie empatada 1-1)
- Lunes 27 de octubre de 2025: Azulejos 5-6 Dodgers (Finalizado en 18 episodios/ LAD lidera la serie 2-1)
- Martes 28 de octubre de 2025: Azulejos 6-2 Dodgers (Serie empatada 2-2)
- Miércoles 29 de octubre de 2025: Azulejos 6-1 Dodgers (TOR lidera la serie 3-2)
- Viernes 31 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos
- Sábado 1 de noviembre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)