Béisbol Mayor 2026 | duelos monticulares marcan la agenda de este sábado, conoce a los abridores

Sintoniza el partido Panamá Metro vs Colón, el sábado 21 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este sábado 21 de marzo con una jornada clave, donde el protagonismo recaerá en los lanzadores abridores confirmados, todos en partidos programados para iniciar a las 7:00 p.m.

En el Estadio de Metetí, la Leña Roja de Coclé visitará a las Águilas Harpías de Darién en un duelo que promete equilibrio desde la lomita. Los coclesanos enviarán al derecho Edward Rodríguez, mientras que los locales confiarán en el zurdo Luis Ramos, en un interesante choque de estilos entre lanzador derecho vs zurdo, clave en la estrategia ofensiva de ambos equipos.

Por su parte, en el Estadio Roberto Mariano Bula, se disputará uno de los encuentros más atractivos de la jornada cuando Panamá Metro enfrente a Colón, duelo que será transmitido por TVMAX.

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Los metropolitanos abrirán con el zurdo Antonio Frías, buscando controlar a una ofensiva colonense que ha sido intermitente. En respuesta, los Beep Beep de Colón tendrán en la lomita al derecho Manuel Campos, quien intentará imponer condiciones desde el inicio con su repertorio.

El cierre de la cartelera tendrá como escenario el Estadio Rod Carew, donde se medirán Panamá Oeste y Panamá Este en un duelo directo por escalar posiciones. Los Potros del Este han designado al derecho Adriel González como su abridor, mientras que los Vaqueros del Oeste confiarán en el también derecho Jean Rivera, en un enfrentamiento que podría definirse por la consistencia del pitcheo abridor y el respaldo ofensivo.

En cuanto al estado de los equipos, Veraguas lidera con marca de 5-1, seguido de cerca por Chiriquí (5-2). Panamá Metro (3-2) se mantiene en la pelea, mientras que equipos como Bocas del Toro y Los Santos registran foja de 4-3. En la zona media aparecen Panamá Oeste, Coclé y Colón (3-3), mientras que Darién (2-2) y Herrera (2-3) buscan consolidarse. En la parte baja, Panamá Este (1-5) y Chiriquí Occidente (1-6) intentan revertir su inicio complicado.

Cabe destacar que varios equipos mantienen partidos pendientes, lo que podría influir directamente en la tabla de posiciones en los próximos días.

La jornada de este sábado pone en evidencia la importancia del pitcheo abridor en un torneo donde cada victoria comienza a pesar en la lucha por la clasificación.

Con información de Fedebeis