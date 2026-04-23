Béisbol Mayor 2026 previa| Chiriquí vs Bocas del Toro: comienza la serie final del campeonato nacional

¡IMPERDIBLE! Chiriquí vs Bocas del Toro, juego 1 de la serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, hoy a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Dos equipos contendores, en los campeonatos nacionales de béisbol mayor en los últimos años, se enfrentan por la supremacía de la categoría en el año 2026. Chiriquí y Bocas del Toro medirán fuerzas en la serie definitiva del presente certamen.

El estadio Calvin Byron de Changuinola será el escenario donde, este jueves 23 de abril, comenzará el duelo en el que chiricanos y bocatoreños buscarán ser los que ganen cuatro de siete partidos para coronarse campeones en la máxima categoría del béisbol panameño.

Deseosos de revalidar

Después de conquistar el título mayor, en el año 2025, los 'Tortugueros' bocatoreños han sabido sostenerse hasta llegar a su segunda serie final consecutiva.

La ausencia por motivos de salud de Audes De León, manager que los llevó a la cima, y bajas como por ejemplo la del lanzador Luis Machuca, quien pasó a jugar para el equipo de Coclé, no fueron impedimento para que mantuvieran la consistencia. Los bocatoreños se quedaron con el primer puesto de la tabla de posiciones en la etapa regular al obtener 11 triunfos en 16 partidos jugados.

En la Ronda de Ocho superó a Coclé en tres partidos y en las semifinales se impuso a Colón en una serie que se extendió al límite de siete juegos.

Ahora los 'Tortugueros' tienen la oportunidad de conquistar la quinta corona nacional mayor de su historia y colocar un trofeo a una colección que contiene los galardones de los años 1961, 2012, 2014 y 2025.

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A reverdecer laureles

Los chiricanos han sido animadores constantes del béisbol mayor panameño al punto de ser uno de los equipos con más títulos de la categoría.

Con el recuerdo fresco en la memoria de haber salido prematuramente en la Ronda de Ocho de la edición del año 2025, tras hilvanar una racha récord de 17 victorias consecutivas, los del 'Valle de la Luna' se reagruparon y, bajo la guía del manager experimentado Alberto Macré, alcanzaron su segunda final en tres años.

El denominado 'Ganao' Bravo' igualó la marca de su rival de turno, de 11 triunfos y cinco derrotas, en la fase preliminar. No obstante quedó en la segunda posición debido a que los bocatoreños ganaron los dos juegos que disputaron en esa etapa.

En la Ronda de Ocho, los chiricanos se sobrepusieron a un comienzo de dos derrotas e hilvanaron tres victorias consecutivas sobre Veraguas para avanzar a las semifinales. En esa instancia derrotaron a Panamá Oeste en cinco juegos.

Chiriquí busca su título mayor número 18. Las 17 conquistas anteriores las tuvo en los años: 1978, 1979, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021 y 2024.

Duelos particulares

Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentaron en dos ocasiones durante la fase regular del torneo. La primera fue el 20 de marzo en el Calvin Byron y los 'Tortugueros' salieron airosos por marcador de 5 carreras por 3.

La segunda vez se dio el 27 de marzo en el estadio Kenny Serracín de David. En esa oportunidad, Bocas del Toro se quedó con la victoria por 4 carreras a 2 en un juego que se extendió a 10 episodios.

Historia en finales

Bocatoreños y chiricanos se han enfrentado cuatro veces por el título de campeón nacional de béisbol mayor. El balance favorece a los del Valle de la Luna con tres de esas cuatro series finales ganadas.

La primera fue en el 2013 y Chiriquí se impuso en siete partidos a un conjunto de Bocas del Toro que venía de ganar el título en el año anterior.

Llegó el certamen del 2014 y ambos elencos volvieron a encontrarse en la final. Esa vez los bocatoreños se desquitaron y ganaron la serie final de ese año en siete juegos.

Pasaron cuatro años, Bocas del Toro y Chiriquí se topan por tercera vez en una final mayor. En la edición de 2018, Chiriquí se impuso en seis partidos.

La ocasión más reciente fue en el año 2020. En un certamen sin fanáticos en las gradas, a causa de la pandemia del covid-19, Chiriquí conquistaba el campeonato al imponerse a Bocas del Toro en seis juegos.

Esta será la quinta vez que estos dos elencos midan fuerzas en la serie por el campeonato. ¿Cuál equipo será el vencedor?