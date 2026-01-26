Béisbol de Pequeñas Ligas| Torneo Sectorial Metropolitano Preinfantil define a sus finalistas

El certamen local para peloteros de 9 y 10 años disputó sus partidos de semifinales.

Panamá/Cuatro equipos buscaron este lunes quedarse con los dos cupos para la final del Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Preinfantil.

El campo de juegos CAPLITOM fue el escenario de los dos partidos de semifinales. El primero de ellos lo protagonizaron los conjuntos de Juan Díaz y Parque Lefevre. Ese encuentro se caracterizó por el buen pitcheo y la buena defensa desplegada por ambos conjuntos, al final la victoria fue para los de 'Parque' por marcador de 1 a 0. La única anotación se dio en la parte baja del cuarto episodio.

Javier Pérez fue el lanzador ganador en los que permitió dos imparables, propinó siete ponches y cinco bases por bolas en cuatro episodios y un tercio.

Thiago González cargó con la derrota en una labor de dos entradas y un tercio en los que toleró dos inatrapables y una anotación, con tres ponches y tres bases por bolas.

Ian Jiménez destacó a la ofensiva por Parque Lefevre con dos hits en dos turnos. Javier Pérez de 2-1.

Por Juan Díaz, Edward Cruz de 2-2.

Contundencia

El segundo juego de las semifinales fue disputado por los elencos de Cerro Viento y Amelia Denis que, a diferencia del otro juego de la fecha, se caracterizó por el amplio margen de carreras del resultado final.

Cerro Viento se impuso por abultamiento de carreras en cuatro episodios, 12 por 2. Sebastián Torres no recibió incogibles ni carreras, dio seis ponches y una base por bola en dos entradas y un tercio para acreditarse la victoria.

El lanzador derrotado fue Jeycob Batista quien concedió siete hits y siete carreras en dos episodios.

Aaron Pérez bateó de 2-2 con dos carreras anotadas y una empujada por Cerro Viento. Matías Cordero de 2-1, que fue un cuadrangular con las bases llenas, anoto una carrera y empujó cuatro. Además, Matías Seixas de 2-1 con una remolcada.

Por Amelia Denis, Jahad Martínez de 1-1 y Bryan Herrera de 2-1.

La final

Con los resultados generados en las semifinales, los equipos de Parque Lefevre y Cerro Viento protagonizarán la serie final del Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Preinfantil 2026.

El enfrentamiento está pactado al ganador de dos de un límite de tres partidos. El colectivo que se imponga representará a Panamá Metro en el campeonato nacional de la categoría de este año.