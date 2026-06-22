Mundial 2026 Panamá vs Croacia | La sele completa su traslado en Toronto y se prepara para el todo o nada

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Los canaleros entrenaron este domingo a puertas cerradas en el Centennial Park con intensa carga táctica; el martes 23 a las 6:00 p.m. (hora de Panamá) se define el futuro mundialista del equipo nacional

Panamá/La cuenta regresiva ha comenzado. La Selección de Panamá completó este domingo su traslado desde el campamento base en New Tecumseth hasta su hotel de concentración en Toronto, poniendo en marcha las últimas 48 horas de preparación antes de uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol panameño.

El martes 23 de junio, a partir de las 6:00 p.m. hora de Panamá (7:00 p.m. hora local), los canaleros se medirán ante Croacia en el BMO Field de Toronto, en un duelo de vida o muerte por el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El panorama no admite ambigüedades: ambas selecciones llegan sin puntos tras la primera jornada, y una derrota dejaría a cualquiera de las dos al borde de la eliminación matemática.

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Un viaje de hora y cuarto que lo cambia todo

El trayecto desde Ontario hasta la capital financiera de Canadá duró aproximadamente una hora y quince minutos, pero la jornada estuvo marcada mucho antes de subir al autobús. En el desayuno de la mañana, el plantel recibió una sorpresa que detuvo el tiempo: un video especial con el mensaje emotivo de los hijos de los jugadores que son padres, en una celebración íntima del Día del Padre que arrancó más de una lágrima dentro del grupo.

Fue un recordatorio poderoso de lo que está en juego, y también de quiénes esperan en casa.

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Entrenamiento cerrado, mensaje claro

Ya instalados en Toronto, los canaleros no perdieron ni un minuto. Por la tarde, el plantel se presentó en el Centennial Park, la instalación inaugurada en mayo de este año que la FIFA designó como centro oficial de entrenamiento para todos los equipos con sede en Toronto.

La sesión, de aproximadamente 90 minutos — de 5:30 a 7:00 p.m. hora local — fue a puertas cerradas. Movimientos tácticos tanto en ataque como en defensa, todo el grupo concentrado, bajo la mirada atenta del técnico Thomas Christiansen y su cuerpo técnico. Antes de pisar el campo, el plantel también se reunió en el hotel para una sesión de video enfocada en el análisis táctico del rival.

El mensaje es claro: este equipo ya sabe lo que tiene que hacer.

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La tabla no miente

El Grupo L presenta un escenario de máxima tensión. Inglaterra y Ghana lideran con 3 puntos cada uno tras sus respectivos triunfos en la primera fecha. Panamá y Croacia se encuentran en la parte baja con 0 puntos, luego de las derrotas del pasado miércoles 17 de junio: los europeos, subcampeones del mundo en Rusia 2018, cayeron 4-2 ante Inglaterra en Dallas; los panameños perdieron 1-0 ante Ghana en este mismo BMO Field de Toronto.

El martes, mientras la sele y Croacia disputan su destino en Toronto desde las 6:00 p.m. (hora de Panamá), Inglaterra y Ghana se verán las caras en el Boston Stadium a partir de las 3:00 p.m. (hora de Panamá). El resultado de ese partido también condicionará el panorama clasificatorio.

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El último ensayo

Antes del partido, la Selección de Panamá tendrá una última oportunidad de afinar detalles. Este lunes, el plantel realizará su entrenamiento final en el Centennial Park a las 10:00 a.m. hora local, con acceso para los medios de comunicación durante los primeros 15 minutos.

A las 2:30 p.m. hora local, (1:30 pm hora de Panamá) el técnico Thomas Christiansen comparecerá en la conferencia de prensa oficial en el BMO Field para hablar en la antesala del encuentro decisivo.

El reloj corre. La sele no puede permitirse otra derrota. Toronto es ahora el centro del universo del fútbol panameño, y el martes, todo un país se detiene.

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Con información de FPF.

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