El Athletic de Bilbao y Granada empataron 2-2 en partido de LaLiga

El Athletic de Bilbao salvó un punto contra el Granada después de empatar ambos equipos a dos goles en San Mamés, este viernes en el partido que abría la 15ª jornada del campeonato español.

Raúl García adelantó a los vascos al poco de comenzar el partido (10), pero los andaluces dieron la vuelta al marcador antes del descanso, con goles del venezolano Darwin Machís (25) y de Jorge Molina (34).

En la segunda parte, el Athletic, que acabó con 10 por la expulsión en el descuento de Íñigo Martínez (90+9), logró el empate con un autogol del defensor portugués del Granada Luis Maximiano (76).

Con este resultado, el Athletic se coloca 8º con 20 puntos, los mismos que el FC Barcelona, mientras que el Granada se mantiene en la zona baja, 16º con 12 unidades.