EN VIVO - Liga española| Barcelona 3-0 Valencia (Segundo tiempo)
Los azulgrana reciben a los 'chés' en el estadio Johan Cruyff
España/La cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española continúa con el encuentro entre el FC Barcelona y Valencia desde el estadio Johan Cruyff.
Barcelona tiene la ventaja con goles de Fermín López, a los minuto 28 y 55, y Raphinha al 53.
Las alineaciones de este partido han sido anunciadas y te las presentamos a continuación.
FC Barcelona
- Joan García
- Cubarsí
- Ferran Torres
- Pedri
- Marcus Rashford
- Fermín López
- Marc Casadó
- Gerard Martin
- Jules Koundé
- Eric
- Roony
Valencia
- Agirrezabala
- Foulquier
- Tárrega
- Diakhaby
- Copete
- Gayá
- Santamaría
- Javi Guerra
- Diego López
- Danjuma
- Hugo Duro
Los protagonistas
Ambos equipos miden fuerzas, luego de tres jornadas, bajo las siguientes circunstancias:
FC Barcelona
En lo que va de la temporada 2025‑26, Barcelona suma 7 puntos en La Liga y está 5.º en la tabla.
Sus resultados han sido mixtos: victoria clara contra Mallorca (3‑0), un triunfo complicado remontando ante Levante (3‑2), y un empate ante Rayo Vallecano (1‑1).
Se han visto ciertas debilidades, especialmente defensivas: conceden bastantes ocasiones de gol claras, y falta de cohesión en la línea trasera.
Además tienen bajas importantes por lesión: jugadores clave como Lamine Yamal, Gavi, Frenkie de Jong, Alejandro Balde, y el portero Marc‑André ter Stegen están ausentes o con molestias.
Valencia
- Valencia está más abajo en la tabla, con 4 puntos, lo que lo sitúa aproximadamente en la posición 14.
- Han tenido algunos partidos buenos (como un 3‑0 vs Getafe), pero también malos resultados fuera, como una derrota contra Osasuna.
- El equipo sigue construyendo, hay cambios recientes (refuerzos, adaptación), y buscan consistencia para escalar posiciones.
Rivalidad
El dominio es claramente de Barcelona en enfrentamientos recientes.
De los últimos 10 partidos de Liga entre ellos, Valencia no ha ganado ninguno. Barcelona ha ganado la mayoría, y algunos empates.
Ejemplos recientes
- El 26 de enero de 2025, Barcelona 7‑1 Valencia fue una de las victorias más contundentes.
- En agosto de 2024, Valencia perdió 1‑2 frente al Barça en Mestalla.
- Hubo empates también, por ejemplo 1‑1 cuando Valencia recibió al Barça en La Liga (temporada reciente).