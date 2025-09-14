EN VIVO - Liga española| Barcelona 3-0 Valencia (Segundo tiempo)

Los azulgrana reciben a los 'chés' en el estadio Johan Cruyff

España/La cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española continúa con el encuentro entre el FC Barcelona y Valencia desde el estadio Johan Cruyff.

Barcelona tiene la ventaja con goles de Fermín López, a los minuto 28 y 55, y Raphinha al 53.

Las alineaciones de este partido han sido anunciadas y te las presentamos a continuación.

FC Barcelona

Joan García

Cubarsí

Ferran Torres

Pedri

Marcus Rashford

Fermín López

Marc Casadó

Gerard Martin

Jules Koundé

Eric

Roony

Valencia

Agirrezabala

Foulquier

Tárrega

Diakhaby

Copete

Gayá

Santamaría

Javi Guerra

Diego López

Danjuma

Hugo Duro

Te puede interesar: Real Sociedad vs Real Madrid| El equipo merengue resiste y sigue invicto en LaLiga

Los protagonistas

Ambos equipos miden fuerzas, luego de tres jornadas, bajo las siguientes circunstancias:

FC Barcelona

En lo que va de la temporada 2025‑26, Barcelona suma 7 puntos en La Liga y está 5.º en la tabla.

Sus resultados han sido mixtos: victoria clara contra Mallorca (3‑0), un triunfo complicado remontando ante Levante (3‑2), y un empate ante Rayo Vallecano (1‑1).

Se han visto ciertas debilidades, especialmente defensivas: conceden bastantes ocasiones de gol claras, y falta de cohesión en la línea trasera.

Además tienen bajas importantes por lesión: jugadores clave como Lamine Yamal, Gavi, Frenkie de Jong, Alejandro Balde, y el portero Marc‑André ter Stegen están ausentes o con molestias.

Te puede interesar: Ernesto Gómez: El jugador del CD Universitario vivirá su segunda experiencia mundialista en Chile 2025

Valencia

Valencia está más abajo en la tabla, con 4 puntos , lo que lo sitúa aproximadamente en la posición 14 .

, lo que lo sitúa aproximadamente en la . Han tenido algunos partidos buenos (como un 3‑0 vs Getafe), pero también malos resultados fuera, como una derrota contra Osasuna.

El equipo sigue construyendo, hay cambios recientes (refuerzos, adaptación), y buscan consistencia para escalar posiciones.

Te puede interesar: Terence Crawford despoja a 'Canelo' Álvarez de los títulos supermedianos

Rivalidad

El dominio es claramente de Barcelona en enfrentamientos recientes.

De los últimos 10 partidos de Liga entre ellos, Valencia no ha ganado ninguno. Barcelona ha ganado la mayoría, y algunos empates.

Ejemplos recientes