Reinaldo Rueda denuncia insultos de afición hondureña previo a clave partido por clasificación al Mundial 2026

San José, Costa Rica/El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, denunció este lunes que aficionados de su propio país insultaron al equipo, a un día de la última fecha de la eliminatoria de Concacaf, en la que los catrachos se jugarán un boleto para el Mundial de 2026 en Costa Rica.

En "estas 48 horas que vivimos en Tegucigalpa hubo momentos de agresión verbal, de ofensas cuando íbamos en el bus al entrenamiento, de denigrar a la persona, al ser humano", dijo Rueda en conferencia de prensa.

"Ayer no más en el estadio, los mismos obreros que estaban en la obra estaban ofendiendo a los jugadores", agregó el timonel de la H.

Los insultos se habrían producido tras la derrota de Honduras el pasado jueves en Nicaragua, en la penúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf. Los hondureños llegaron al compromiso como líderes de grupo y con opciones, en caso de victoria, de obtener el pase de manera directa a la máxima cita del fútbol.

Sin embargo, perdieron 2-0 y ahora deberán ganar el martes, en la última jornada, en Costa Rica, que también se juega la clasificación para no depender de otros resultados.

"Es un problema de toda Latinoamérica, de escepticismo, de incredulidad, de asimismo como estábamos clasificados antes de llegar a Managua asimismo ahora estamos desastrosos", indicó Rueda.

"Son nuestros muchachos (...) El pueblo, cuando no se logran resultados, esa pasión lo traiciona y viene toda esa agresividad verbal (...) no tenemos control mental, no tenemos equilibrio", añadió.

El clasificatorio otorga tres billetes directos para el Mundial de Norteamérica —uno para cada líder de los tres grupos de la eliminatoria— y dos plazas para una repesca intercontinental, destinadas a los dos mejores segundos.

En el Grupo C, Honduras y Haití encabezan la clasificación con 8 puntos, seguidos por Costa Rica (6) y Nicaragua (4).

"Va a ser un partido muy cerrado, donde el que tenga el virtuosismo y el talento de desequilibrar va a marcar la diferencia (...) Tenemos un equipo para competirle a Costa Rica con la motivación de lograr nuestro sueño", declaró Rueda.

En la pasada jornada, medio centenar de hinchas guatemaltecos recibieron a la selección panameña en el aeropuerto con insultos, lanzamiento de petardos, botes de humo y una pancarta con el lema "panameños HDP", en la previa del choque entre Guatemala y Panamá.

Los incidentes provocaron que el presidente panameño, José Raúl Mulino, pidiera por teléfono a su homólogo, Bernardo Arévalo, que las autoridades guatemaltecas garantizaran la seguridad del equipo canalero y su hinchada.

El seleccionador de Surinam, Stanley Menzo, y uno de los jugadores del equipo denunciaron en septiembre insultos racistas durante el partido que el combinado disputó en El Salvador, lo que provocó una sanción de la FIFA.

