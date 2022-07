Darwin Pinzón: "El contrato me llegó en la prisión"

Darwin Pinzón estuvo en Somos La Sele y narró sus momentos de angustia que pasó estando en el club anterior mientras era acusado ante la justicia, su paso por la prisión y actualmente con el Veraguas United.

El talentoso jugador, recordó ese momento en que jugaba con el último club y todo se le empezó a complicar a él y su familia; "Los dos primeros años fueron muy difíciles para mí porque ocurrieron muchas cosas que a lo primero no lo entendía pero luego entendí que todo era como parte del entrenamiento física y mentalmente en el club que estuve, no duraron ni dos, tres días para excluirme del grupo, no se intentó ni si quiera buscar una posición o buscar un lugar donde por lo menos tenga la esperanza de algo, en menos de una semana a mi madre la dejaron sin trabajo también en el club, fueron tantos temas bien dolorosos y delicados".

El entrenador Mario Anthony Torres, el popular "Chalate" le dio un consejo clave a Darwin Pinzón estando en prisión; "En transcurso de los tres años que he estado allá, sale el profesor "chalate", conversamos en una visita y me dice, yo creo en ti nunca he dudado de tu capacidad, depende de ti volver, yo voy a estar en el Veraguas CD en ese entonces, me dijo que iba a buscar la manera de sacarme, con el señor Manolo Mirambel".

Las cosas cambiaron en Veraguas, el proyecto del Veraguas CD sucumbió, situación que llenó de mucha fortaleza a Darwin, quien supo esperar y a principio de año en el mes de enero el contrato del Veraguas United le llegó a la prisión:

"Me llenó más de orgullo y de confianza cuando este año en enero el contrato me llega a la prisión, pude leer todos los documentos y firmé, una vez que firmo no sabía cómo manejar eso, tenía mucha alegría porque también eran dos panoramas diferentes firmé pero estoy acá todavía, quiero estar allí, tantas cosas por la cabeza, el club siempre estuvo allí respaldándome todo el tiempo".

Luego de eso se realizó la primera audiencia, fue un mal día para Darwin quien señaló que las cosas no le salieron en esa audiencia, fue duro porque ya estaba todo listo para salir y jugar su primer partido.

La siguiente audiencia se dio el 13 de mayo del 2022 y todo fue favorable para Darwin Pinzón y su familia; "No me lo podía creer, tenía mucha alegría más que todo porque estaba rodeado de las personas que estuvieron conmigo, mi familia sobre todo y una vez cuando llegué acá al Veraguas, sentía que todo era como una película, algo que era real pero que el protagonista era yo y venía pensando en el camino de cómo Dios hace las cosas a pesar de que hay un sueño y una meta y una puerta se te pueda cerrar Dios abre muchas más".

También Darwin Pinzón recordó a sus amigos de celda; "Conocía a muchos con mucho talento, que no se dejen morir, que Dios les da una oportunidad de soñar porque podemos lograrlo, siempre y cuando ponemos de nuestra parte y la mentalidad siempre muy arriba".

Finalmente PInzón sentenció que seguirá haciendo lo que le gusta, jugar al fútbol; "Hoy estoy aquí firme dándole las gracias a Dios por el don por el potencial que me ha dado y creo que me toca aprovecharlo al máximo...siempre me ha gustado ganar, ahora estoy viviendo mi realidad y le doy mucho las gracias a Dios y a las personas que estuvieron detrás de eso y ahora me toca disfrutarlo", concluyó.