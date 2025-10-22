Edwin Hendricks coloca a Panamá, por primera vez, en lo más alto del sim racing

El piloto se consagró como el primer panameño en ganar la Copa Magna Formula Cup 2025, un evento en el que hubo participantes de varios países.

Panamá/Edwin Hendricks hizo historia para Panamá en el sim racing, una disciplina dentro de los deportes de motor que es incipiente en el país. Esto al coronarse campeón de la Copa Magna Fórmula Cup que esta semana culminó su edición 2025.

Hendricks era el único panameño en esa competencia y tuvo que superar a pilotos de varios países para quedarse con la copa.

"Eran seis carreras en el año", precisó el piloto quien confesó que la victoria, en la prueba final del evento, era su única opción para coronarse campeón. "Cada carrera se compone de dos heats. El primer heat lo gané. Según las reglas, se invierte el orden de llegada de los 10 primeros lugares para establecer los puestos de partida en el segundo heat, así que partí de décimo y pude conseguir el objetivo".

De las seis carreras, que formaron parte de la Copa Magna Fórmula Cup 2025, el panameño ganó dos de ellas. También se impuso en una vuelta rápida y se adjudicó ocho podios. Todo esto le permitió sumar 483 puntos, que fue el mejor registro individual entre los participantes.

Además, Hendricks forma parte de VRC (Virtual Racing Cup), un equipo mexicano para el que compite. Precisamente, ese colectivo se llevó los máximos honores a nivel colectivo en esa misma competencia con una puntuación de 915.

Durante una conversación que el piloto tuvo con tvn-2.com sobre este evento, él explicó que éste se organiza en México, pero está abierto a pilotos y equipos de varios países. Para esta edición compitieron conjuntos provenientes de Chile, Colombia y Argentina.

"Este triunfo significa bastante para Panamá, un país en que el sim racing está en una etapa 'bebé'", indicó. "Con esto se demuestra que en Panamá hay nivel para competir en este tipo de disciplina".

Hendricks señaló que su próximo objetivo es participar en el Mundial de Sim Racing que se realizará el próximo año, por lo tanto su presencia en la Copa Magna Fórmula Cup le ha permitido prepararse para alcanzar esa meta.

"El Mundial se podría realizar en Brasil. Falta la confirmación de la FIA (Federación Internacional del Automóvil)", detalló.

El piloto hizo un llamado para se incentive la práctica del sim racing en Panamá una disciplina que, a pesar de tener un carácter virtual, requiere de una preparación física adecuada para realizarla.

"Confíen en las plataformas de sim racing. Al igual que plataformas como la de FIFA (que son populares) las de sim racing son seguras. Es cierto que en Panamá, todavía no estamos en el radar, pero tenemos potencial", puntualizó.

Concepto

El sim racing (abreviatura de simulation racing, o “carreras de simulación”) es una disciplina del automovilismo virtual que busca recrear de la forma más realista posible la experiencia de conducir un coche de competición.

A diferencia de los videojuegos de carreras más “arcade” (como Need for Speed o Mario Kart), el sim racing se centra en la simulación precisa de la física, la conducción y las condiciones de pista.

Física realista

Los simuladores de carreras (como iRacing, Assetto Corsa Competizione, rFactor 2 o Automobilista 2) reproducen con gran detalle:

El agarre de los neumáticos.

El peso del coche y su transferencia en frenadas o curvas.

El desgaste de neumáticos y consumo de combustible.

Las condiciones meteorológicas y de pista (temperatura, humedad, lluvia, etc.).

Equipamiento

Los sim racers suelen usar periféricos especializados:

Volantes con “force feedback” (retroalimentación de fuerza) para sentir la carretera.

(retroalimentación de fuerza) para sentir la carretera. Pedales realistas , a veces con freno de presión hidráulica.

, a veces con freno de presión hidráulica. Cabinas o “rigs” con asiento, estructura metálica y pantallas múltiples o visores VR.

Competición online

El sim racing tiene una escena competitiva muy activa:

Campeonatos oficiales organizados por marcas como la FIA, Formula 1 o Porsche.

organizados por marcas como la FIA, Formula 1 o Porsche. Ligas privadas o torneos en línea con miles de pilotos.

o torneos en línea con miles de pilotos. Muchos pilotos reales lo usan como entrenamiento (por ejemplo, Max Verstappen o Lando Norris).

Habilidad y estrategia

