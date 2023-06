F1: Fernando Alonso mira con ilusión el GP de España

El pasado 28 de mayo se llevó a cabo el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más emblemáticas de esta competición.

El ganador de esta fue Max Verstappen, el piloto de Países Bajos que pertenece a la escudería de Red Bull y quien mantuvo el liderato en toda la carrera.

El segundo lugar se lo llevó el asturiano Fernando Alonso, quien representa a la escudería de Aston Martin. Alonso persiguió la sombra del neerlandés, que fue superior y le saco más 25 segundos.

La lluvia provocó que Alonso parara dos veces por seguridad para cambiar los neumáticos. A pesar de esto pudo mantener la posición, pero perdió terreno ante el de Red Bull y por ello quedo segundo.

El próximo Gran Premio de España

Alonso afrontará, el próximo fin de semana, el GP de España más ilusionante de los últimos tiempos. La séptima cita del Mundial de la Fórmula 1 2023 no es una carrera más para el piloto asturiano.

"Antes me obsesionaba más en el futuro. Con el tiempo me he dado cuenta que lo que tenga que llegar que llegue. Vivo más el presente. Hay que ir a por la 33 y luego la 34", precisa el español.

Alonso lleva un total de 32 victorias, se espera que en este Gran Premio obtenga su victoria número 33.

A su llegada a España, Alonso acudió a Barcelona a un acto de su escudería, Aston Martin. El lugar elegido fue el Puerto de la Ciudad Condal, y allí se congregó un gran grupo de aficionados que recibieron al piloto con gritos y cánticos.

"No puedo frenar a los fans, y menos ahora que si cogen un camino y hay una ola, lo único que puedes hacer es abrazarla, no ponerle barreras al mar", afirmó el asturiano.

Continuó dirigiéndose a la fanaticada con lo siguiente: "ni la alegría del equipo, son gente joven, lo de los podios es nuevo para muchos y sé que el coche me va a dar alguna oportunidad, que, aunque Red Bull domine con mano de hierro, el año pasado ganaron también otros coches".

Fernando no lo tendrá fácil en este Gran Premio, Max está por delante y con su reciente victoria en Mónaco y en anteriores carreras, lo dará todo como siempre lo hace en España, dejándole las cosas complicadas.

"Diría que es Max Verstappen porque ha ganado los dos últimos campeonatos y lidera este año. Es el competidor más duro de la parrilla actual. Parece que no tiene puntos débiles" continuó Fernando Alonso. "No tiene fines de semana malos. No te deja nada de lo que te puedas aprovechar. Sé que el Red Bull es un gran coche y están dominando, pero él no tiene errores".

Estos son los horarios para el próximo GP de España

Viernes 2 de junio:

Entrenamientos libres 1: 13:30 pm - 14.30 pm

Entrenamientos libres 2: 17:00 pm - 18.00 pm

Sábado 3 de junio:

Entrenamientos libres 3: 12:30 pm - 13:30 pm

Clasificación: 16.00 pm - 17.00 pm

Domingo 4 de junio:

Carrera: 15:00 pm