LIFAE Panamá: Todo sobre la Gran Final 2025 este 13 de diciembre en el Emilio Royo

Toda la acción, emoción y coronaciones en un solo día. Conoce la agenda completa, los equipos finalistas y cómo vivir la gran cita deportiva de Panamá.

Panamá/ ¡La cuenta regresiva ha terminado! Este sábado 13 de diciembre marcará la fecha cumbre para la Liga de Football Americano del Este (LIFAE).

El Estadio Emilio Royo se transformará en el epicentro deportivo que albergará las seis emocionantes finales que definirán a los campeones de la temporada 2025.

Una jornada de seis finales

La espectacular jornada, que iniciará a las 5:00 PM, pondrá a prueba la pasión y el esfuerzo de las franquicias que luchan por la gloria en múltiples categorías.

La agenda incluye las finales de Flag Football en cinco divisiones:

Coed 10 : Believers vs. Outlaws Blue .

: vs. . 15 masculina : Outlaws vs. Believers green .

: vs. . 30W Skills : 123 boom vs. Lucky ones .

: vs. . 30W : Power Grizzlies vs. Cyclons .

: vs. . 40M: La purga vs. Vikingos.

Adicionalmente, la jornada contará con la gran final del torneo de Contact Open 8vs8, donde la intensidad está garantizada.

Protagonismo y corona

En el torneo de Contact 8 vs 8, los equipos protagonistas serán Raptors, Tigers, Stallions y Snow Tigers, quienes cerrarán su participación con este vibrante encuentro. El enfoque de la noche estará en las franquicias que buscan consolidar su dominio y coronarse en esta temporada.

"El 13 de diciembre, el Emilio Royo se vestirá de gala. Es el día donde el esfuerzo y la pasión de nuestros atletas se recompensan. Invitamos a toda la comunidad a apoyar a sus favoritos desde las 5:00 PM. Hacemos una invitación especial a apoyar a sus equipos favoritos en su búsqueda de la corona", anunciaron voceros de la LIFAE.

Nota de prensa.

