NFL Noticias: Los Kansas City Chiefs enfrentan un escenario dantesco frente a los playoffs

Todos de preguntan ¿Será este el fin de la dinastía?

Panamá/Los Kansas City Chiefs atraviesan uno de los momentos más delicados de su era moderna. La derrota 17–10 del domingo ante los Houston Texans no solo les dejó con marca de 6–7, sino que además los dejó prácticamente fuera de la pelea por los playoffs, obligando a la franquicia a reconocer que su fórmula ganadora ya no funciona.

Un futuro comprometido por el tope salarial

El principal obstáculo es financiero. El gerente general Brett Veach deberá maniobrar contra un déficit proyectado de $42.7 millones sobre el tope salarial, un escenario que podría obligar a cortar jugadores claves como Jawaan Taylor, Drue Tranquill, Kristian Fulton y Mike Danna. Estos movimientos liberarían cerca de $40 millones.

Aun así, la pieza fundamental para ajustar las cifras será una reestructuración del contrato de Patrick Mahomes, que podría generar entre $30 y $40 millones en espacio salarial.

Defensa lenta y ofensiva sin explosividad

Incluso con estos recortes, los recursos para reforzar la plantilla serán limitados. La defensiva es señalada como lenta y poco atlética, obligando al coordinador Steve Spagnuolo a recurrir constantemente al blitz. Con agentes libres clave como Jaylen Watson y Bryan Cook, la reconstrucción deberá girar en torno a Chris Jones y George Karlaftis.

En la ofensiva, la falta de rendimiento de los receptores se hizo evidente ante Houston, registrando seis drops, la cifra más alta en la era Mahomes. La ausencia de un corredor dinámico también limita el potencial del equipo.

¿Fin de la dinastía? Decisiones que marcarán el futuro

El cuerpo técnico también está bajo fuego. Aunque Andy Reid mantiene su estatus legendario, su esquema ofensivo ha sido calificado como “rancio”, y muchos apuntan a la salida del coordinador ofensivo Matt Nagy, buscando aire fresco para el sistema.

Además, la organización debe prepararse para el inevitable declive del tight end Travis Kelce y evaluar si renovará a jóvenes claves como Rashee Rice y Trent McDuffie, o si seguirá el modelo de 2021 y los canjeará por capital de draft.

La temporada 2025 pudo haberse esfumado en el instante en que Rashee Rice dejó caer un pase crucial. El reto para reconstruir será largo y complejo, y la era dorada de los Chiefs podría estar llegando a su fin.

Con información de Sport Ilustrated México.

