Panamá clasifica al Mundial de Flag Football 2026: Selecciones femenina y masculina logran hazaña histórica

Tras brillante actuación en el Campeonato Continental de las Américas en Penonomé, ambos equipos sellaron su pase al mundial de Alemania.

Panamá/La Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP) se enorgullece en anunciar que nuestras selecciones femenina y masculina mayor clasificaron al Mundial de Flag Football, a celebrarse en Düsseldorf, Alemania en 2026.

Este logro se consiguió tras el Campeonato Continental de las Américas, celebrado en Penonomé del 12 al 14 de septiembre, un torneo que reunió a potencias como Estados Unidos, México y Canadá, entre otros países.

En una competencia intensa y llena de emociones, Panamá defendió la casa con orgullo, demostrando disciplina, talento y la fuerza de un deporte que une a nuestras comunidades. El pase al Mundial es fruto del esfuerzo de cada atleta, entrenador y familia que ha creído en este sueño.

Nuestras selecciones juveniles también tuvieron una destacada participación conquistando medalla de oro en la categoría sub 15 femenina y masculina y plata en la sub17 femenina y masculina.

Desde AFFP, agradecemos a todos los que hicieron posibles estos importantes logros y convocamos al país entero a seguir apoyando a nuestras selecciones en el camino rumbo al Mundial.

Düsseldorf será la sede del Mundial de Flag Football 2026

La Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) confirmó que Düsseldorf, Alemania, acogerá del 13 al 16 de agosto de 2026 el Campeonato Mundial de Flag Football, en categorías masculina y femenina. El evento reunirá a las 16 mejores selecciones nacionales de cada rama y será la antesala perfecta del debut olímpico del flag football en Los Ángeles 2028.

La competencia se disputará en un moderno complejo deportivo inaugurado en 2025 en colaboración con los New England Patriots de la NFL, un escenario con capacidad para miles de aficionados que refuerza la creciente pasión alemana por el fútbol americano, país que ya suma más de 20 millones de fanáticos de la NFL.

El formato del torneo contempla una fase de grupos y rondas de eliminación directa hasta definir a los ganadores de las medallas de oro, plata y bronce. La clasificación se realizará en los Campeonatos Continentales de la IFAF a lo largo de 2025, destacando el torneo de las Américas que se juega este fin de semana en Panamá City, donde selecciones como Estados Unidos, México, Brasil y Canadá buscarán su boleto.

Como anfitriona, Alemania llega con credenciales importantes: cuarta en el ranking mundial masculino y octava en el femenino. “Ver el Mundial de Flag Football en Alemania es algo increíblemente especial”, expresó Mona Stevens, mariscal de campo de la selección femenina germana.

La ciudad de Düsseldorf, con amplia experiencia en eventos deportivos internacionales y una sólida conexión con el fútbol americano, promete un espectáculo de primer nivel. Así lo destacó Pierre Trochet, presidente de la IFAF: “Su afición apasionada la convierte en una anfitriona excepcional”.

El camino rumbo a 2026 ya está en marcha, y el mundo del flag football espera con ansias quién se alzará con el trofeo en tierras alemanas.

Nota de prensa.

