Clásico del Caribe Panamá 2025 | Conoce a los jinetes criollos que competirán en este evento

Panamá/La emoción de la hípica continental llega este domingo 7 de diciembre a la ciudad de Panamá con la celebración de la versión 57 del Clásico Internacional del Caribe, el evento más prestigioso del calendario regional y una de las competencias que mayor pasión despierta entre los aficionados.

El histórico Hipódromo Presidente Remón se viste de gala para recibir a los mejores ejemplares y jinetes del continente, con un ingrediente especial para la afición canalera: la participación de destacados jinetes panameños que hoy buscarán dejar su huella en esta edición del clásico.

La carrera principal del día contará con un total de ocho ejemplares, que recorrerán una distancia de 1800 metros (9 furlongs) por un premio global de 350,000 dólares, lo que la convierte en una prueba de enorme atractivo deportivo y económico. El sorteo de carriles definió el orden de partidores para los participantes:

Sol Catire Bello (PMA) – Ariosto Delgado

Lodyto Race (MEX) – Irad Ortiz Jr.

Radiólogo (PUR) – Juan Carlos Díaz

Escapada (PMA) – Lorenzo Lezcano

Brigo (PMA) – Luis Sáez

Aryna (PMA) – Jimmy Carrión

Cholo Moon (PMA) – Luis E. Arango

Soy Auyán (PMA) – Miguel Ángel Vásquez

Pero más allá de los ejemplares, el protagonismo panameño brilla especialmente en los estribos, con la presencia de cuatro de los jinetes panameños más reconocidos internacionalmente: Luis Sáez, Fernando Jara, Miguel Ángel Vásquez y Ricardo Santana Jr. Su participación no solo realza el nivel del evento, sino que refuerza la tradición de Panamá como cuna de grandes figuras de la hípica mundial.

El orgullo de Monagrillo, Luis Sáez, uno de los jockeys más exitosos de los Estados Unidos, regresa a casa para montar al ejemplar panameño Brigo, uno de los competidores más esperados del día. Sáez, ganador de múltiples pruebas de grado y referente en la hípica norteamericana, busca sumar otro logro a su destacada trayectoria, esta vez frente a su público.

Una tarde llena de tradición y homenaje

La Serie Hípica del Caribe también ofrecerá otras competencias de prestigio, cada una dedicada a figuras emblemáticas de la hípica regional. Las copas programadas para esta tarde son:

Copa Confraternidad del Caribe (hembras) – en honor a Gisela Moscoso de Palermo.

– en honor a Gisela Moscoso de Palermo. Copa Dama del Caribe – en homenaje a Graciela Quelquejeu de Chapman.

– en homenaje a Graciela Quelquejeu de Chapman. Copa Velocidad del Caribe – dedicada a Anel Miranda Batista.

– dedicada a Anel Miranda Batista. Copa Invitacional de Importados – en honor a Mandred Codik y Eugenio Deschampas.

– en honor a Mandred Codik y Eugenio Deschampas. Copa Confraternidad del Caribe (machos) – en honor a Luis Shirley Campbell.

La diversidad de categorías y la calidad de los participantes prometen una tarde de espectáculo total, con un público que podrá disfrutar del mejor talento regional a precios accesibles: B/.3.00 para adultos, B/.2.00 para jubilados y B/.1.00 para niños mayores de 12 años.

En su edición número 57, el Clásico del Caribe 2025 reafirma el papel de Panamá como uno de los epicentros hípicos más importantes del continente. Y con la participación de sus jinetes panameños de élite, la expectativa crece aún más para una jornada que promete emociones, historia y orgullo nacional en cada metro del Hipódromo Presidente Remón.

