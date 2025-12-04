Clásico Internacional del Caribe 2025 | Conoce de cuánto será el premio a repartir

El Clásico Internacional del Caribe se correrá este domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón.

Panamá/El hipismo se prepara para su día principal, el domingo 7 de diciembre, en el Hipódromo Presidente Remón en la ciudad de Panamá.

Este festival hípico, considerado la competencia ecuestre más importante del Caribe y Latinoamérica para purasangres, tendrá como evento cumbre el LVII Clásico Internacional del Caribe.

El Clásico y sus Protagonistas

El Clásico Internacional del Caribe es el evento insignia de la serie y el plato fuerte del fin de semana, siendo una carrera tipo 'derby' para caballos de tres años. El aspecto más relevante de la jornada es su recompensa, ya que el premio total a repartir por esta prueba central asciende a 350,000.00 dólares.

Esta carrera se disputará sobre una distancia de 1800 metros (9 furlongs) y contará con un total de ocho ejemplares que ya tienen sus posiciones de partida tras el sorteo realizado el martes en el Salón Presidencial del Hipódromo Presidente Remón.

Entre los participantes que buscan la gran bolsa de $350,000.00, se destacan:

• 'Lodyto Race' (México), que partirá del carril 2, es cotizado como el gran favorito (6-5) y será montado por la estrella internacional Irad Ortiz Jr..

• 'Radiólogo' (Puerto Rico), que saldrá del carril 3, es el segundo candidato (8-5) y será pilotado por Juan Carlos Díaz.

• La delegación anfitriona, Panamá, presenta seis contendientes, incluyendo a 'Cholo Moon' (carril 7) con Luis Arango (2-1), y a 'Brigo' (carril 5) con Luis Sáez.

La décima carrera del día será la ocasión para este Clásico, el cual está dedicado al reconocido preparador panameño Alberto Paz Rodríguez. La jornada del domingo, 7 de diciembre, que forma parte de la Serie Hípica del Caribe 2025, contará con la participación de otros destacados jinetes de talla internacional como Miguel Angel Vásquez y Fernando Jara.

La Serie Hípica del Caribe: Un Festival con Seis Pruebas

La Serie Hípica del Caribe no es solo una carrera, sino un festival hípico que se compone de un total de seis pruebas. Además del Clásico principal, la serie incluye otras carreras clásicas tradicionales con importantes recompensas económicas:

La Copa Confraternidad del Caribe (Machos) se disputará sobre una distancia de 2000 metros, con una premiación de 150,000.00 dólares.

La Copa Confraternidad del Caribe (Damas/Yeguas) tendrá lugar en un recorrido de 1700 metros, con una bolsa de 100,000.00 dólares.

En la Copa Invitacional de Importados, los caballos correrán 2000 metros. La premiación será de 70,000.00 dólares, con una bonificación que asciende a $92,500.

La Copa Velocidad del Caribe se correrá en una distancia de 1200 metros, con una bolsa de 65,000.00 dólares.

Finalmente, la Copa Dama del Caribe se disputará sobre 1700 metros, con una premiación de 65,000.00 dólares, que puede alcanzar hasta $103,500.

El evento contará con la presencia de figuras como el director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, y el presidente de la Confederación Hípica del Caribe, José Zajía. Las puertas del hipódromo se abrirán al público el domingo a las 10:00 a.m.. La Serie Hípica del Caribe, organizada por la Confederación Hípica del Caribe (CHC), tuvo su origen en 1966.

