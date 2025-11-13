Surinam vs El Salvador | Alineaciones confirmadas partido eliminatoria Concacaf rumbo al Mundial 2026

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El Estadio Dr. Ir. Franklin Essed en Paramaribo recibe este jueves un duelo clave entre Surinam y El Salvador, correspondiente a la penúltima fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Con realidades distintas, ambos equipos necesitan sumar para mantenerse en la pelea dentro del Grupo A, y ya se han confirmado las alineaciones titulares con las que saltarán al terreno de juego.

Surinam presenta un once ofensivo

La selección de Surinam apuesta por un planteamiento dinámico y vertical, con jugadores de mucha explosión por los costados. El técnico ha decidido mantener su estructura habitual, liderada por figuras que militan en el fútbol europeo.

Alineación de Surinam:

23 VAESSEN, 3 BALKER, 5 HAPS, 9 MARGARET, 11 BECKER, 12 ARENA, 14 BOETIUS, 15 ANDERSON, 18 CHERY, 19 PINAS, 22 PAAL.

Destaca la presencia de Sheraldo Becker, uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel, junto al volante Jean-Paul Boëtius, quien será el encargado de manejar los tiempos en la mitad de la cancha. En defensa, la experiencia de Richelor Sprangers Pinas busca darle solidez a un equipo que necesita hacerse fuerte en casa.

El Salvador apuesta por juventud y velocidad

Por su parte, la selección de El Salvador, dirigida por el técnico Hernán Darío Gómez, presenta un equipo con mezcla de juventud, intensidad y transiciones rápidas. Los salvadoreños buscan sorprender a Surinam aprovechando los espacios y manteniendo una presión constante desde el arranque.

Alineación de El Salvador:

Mario González, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Adán Clímaco, Jairo Henríquez, Brayan Landaverde, Marcelo Díaz, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos, Rafael Tejada, Brayan Gil.

La ofensiva estará a cargo de Brayan Gil y Rafael Tejada, dos atacantes que han mostrado buena química en los últimos encuentros. Además, el liderazgo de Jairo Henríquez por la banda izquierda será fundamental para generar peligro en el uno contra uno.

Duelo clave en el Grupo A

Con ambos conjuntos buscando puntos importantes en esta fase final, el choque entre Surinam vs El Salvador promete ser intenso, estratégico y con alta exigencia física. La presión del público local podría jugar un papel determinante, mientras que El Salvador confía en su orden táctico para resistir y golpear en el momento justo.

El balón está por rodar y las alineaciones están listas. Ahora, solo queda esperar qué selección impondrá su estilo para dar un paso firme rumbo al sueño mundialista.