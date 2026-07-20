Champions League calendario | Conoce el próximo partido del Slovan Bratislava

El club eslovaco, con dos panameños en su plantilla, debuta este martes ante el Iberia 1999 de Georgia en los cuartos de final de la fase clasificatoria.

Panamá/El Slovan Bratislava jugará este martes el partido de ida de los cuartos de final de la clasificación a la Champions League ante el Iberia 1999, campeón de Georgia, en un cruce que abre paso a la ronda de playoffs del torneo continental. El duelo de vuelta se disputará el 29 de julio en el estadio Tehelné Pole de Bratislava.

El conjunto eslovaco, dirigido por el exfutbolista Yaya Touré en su debut como entrenador principal, llega a este compromiso reforzado con la incorporación de Cristian Martínez, quien firmó contrato por tres temporadas tras destacar con la sele en el Mundial 2026.

El mediocampista, de 29 años, fue una de las figuras mejor valoradas del combinado panameño pese a la eliminación en fase de grupos ante Ghana, Croacia e Inglaterra, y llegó procedente del Ironi Kiryat Shmona de Israel, cedido por el CD Plaza Amador.

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En Bratislava, Martínez se reencuentra con César Blackman, quien milita en el club desde 2023 y con quien compartió vestuario en la selección panameña durante la Copa Mundial. Según trascendió, la relación entre ambos jugadores fue clave en la decisión de Martínez de sumarse al conjunto eslovaco: el propio futbolista relató que las conversaciones con Blackman le adelantaron detalles positivos sobre el club antes de firmar.

El director ejecutivo del Slovan, Iván Kmotrík Jr., confirmó que el interés por el panameño existía desde hace tiempo y que las negociaciones para cerrar el fichaje se extendieron durante las últimas semanas debido a las múltiples ofertas que recibieron tanto el jugador como su club de origen.

En el frente deportivo, el Slovan Bratislava llega a este cruce como amplio favorito ante un rival con menor tradición europea: el Iberia 1999 avanzó a esta instancia tras eliminar al Flora Tallinn de Estonia por un ajustado marcador global de 5-4. El equipo eslovaco, ocho veces campeón consecutivo de su liga, buscará sacar ventaja en condición de visitante antes de definir la serie en casa.

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Slovan Bratislava llega a la Champions League 2026/27 respaldado por su reciente historial europeo.

El historial europeo reciente del Slovan Bratislava respalda el favoritismo con el que llega a su cruce ante el Iberia 1999 de Georgia. Según el registro oficial de la UEFA, el club eslovaco disputó la Fase de Liga de la Champions League en la campaña 2024/25, el formato de "grupo único" que reemplazó a la tradicional fase de grupos. En esa participación, el Slovan jugó 16 partidos, con un saldo de 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas, su primera incursión en esa instancia bajo el nuevo esquema del torneo.

La temporada siguiente, 2025/26, el club no logró repetir ese nivel en el plano continental: fue eliminado en la tercera fase de clasificación de la Champions, tras un balance de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en cuatro partidos. Sin embargo, en el frente doméstico el equipo confirmó su dominio absoluto: se proclamó campeón de la liga eslovaca por 24ª vez en su historia, resultado que le devolvió el cupo directo a la ronda de clasificación de la Champions League para la temporada 2026/27.

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