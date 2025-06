Copa Oro 2025 | Panamá vs Honduras: Christiansen minimiza el favoritismo y resalta la dificultad del rival

Panamá/Panamá se enfrenta a Honduras en los cuartos de final de la Copa Oro 2025. Thomas Christiansen y César Yanis analizan el desafío, destacando la concentración, el respeto al rival y el valor de cada detalle en un partido decisivo.

Panamá vs Honduras: Un duelo de alto voltaje en la Copa Oro 2025

La Selección Nacional de Panamá se prepara para un crucial enfrentamiento contra Honduras en los cuartos de final de la Copa Oro CONCACAF 2025. El partido, que se disputará este sábado 28 de agosto en Glendale, Arizona, a partir de las 6:00 p.m., ha generado gran expectativa, y tanto el entrenador Thomas Christiansen como el jugador César Yanis compartieron sus perspectivas en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Christiansen minimiza el favoritismo y resalta la dificultad del rival

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, fue enfático al descartar cualquier noción de favoritismo a pesar del buen momento de su equipo. "Otra vez el tema de favoritismo no le doy mucha importancia", afirmó, añadiendo que "todos los partidos son difíciles" en un torneo como la Copa Oro. Christiansen reveló que, desde el sorteo, Honduras era uno de los equipos que prefería no enfrentar, lo que subraya el respeto que le tiene al combinado catracho.

El estratega danés describió a Honduras como un equipo que "ha ido de menos a más" en el torneo y anticipa un "partido muy difícil". Además, detalló el perfil del rival bajo la dirección de Reinaldo Rueda: "es un equipo muy competitivo", con jugadores de su liga local, y destacó su "fuerza ofensiva... la velocidad, el desborde" y un "medio campo que presiona mucho". En cuanto al ranking FIFA, Christiansen fue tajante: "la verdad es que no me da nada, no me da puntos, no me da victorias y ahora lo que más me preocupa es Honduras".

Para Christiansen, la clave para Panamá radica en la concentración y en mantener la línea de juego demostrada en los últimos tres partidos, evitando la euforia por los nueve puntos cosechados. El técnico enfatizó la naturaleza decisiva del encuentro: "el próximo partido... es una final, si perdemos mañana ya nos vamos para casa". Por ello, será crucial salir "muy mentalizados sabiendo lo que nos jugamos". Pronostica un partido con "mucho respeto" que podría "decantar para un lado por los errores", donde "el mínimo detalle o el error se castiga".

Finalmente, Christiansen expresó su gran respeto por Reinaldo Rueda, destacando su trayectoria con "varios mundiales" y títulos a nivel de clubes, además de su liderazgo en la personalidad del equipo hondureño.

César Yanis: Un grupo fuerte y enfocado

Desde la perspectiva de los jugadores, César Yanis, quien tuvo minutos importantes en la fase de grupos, expresó su optimismo y compromiso. Aunque tiene "un recuerdo muy bonito" de la remontada contra Honduras en una eliminatoria pasada, Yanis sabe que "mañana va a ser un partido diferente".

Yanis se siente en un buen momento personal, asegurando que "siempre trato de aprovechar cada minuto que me dan" y de hacer las cosas "de mejor manera". Al referirse al ambiente interno, el mediocampista destacó la cohesión del equipo: "yo siento un grupo bastante fuerte el grupo que tenemos ahora". Afirmó que el actual es un "grupo muy unido" que está "enfocado" y "mentalizado en lo que quiere" en esta Copa Oro, y siente que "este grupo está para muchas cosas". Aunque tiene compañeros panameños en la liga hondureña, Yanis aclaró que no han conversado "nada del tema del partido".

🔚 Un desafío sin margen de error

En síntesis, la Selección de Panamá, bajo la batuta de Thomas Christiansen y con un grupo consolidado como lo describe César Yanis, afronta un desafío mayúsculo ante una Honduras revitalizada. La clave estará en la disciplina, el respeto al rival y la capacidad de minimizar errores en un partido que no ofrece margen alguno para la equivocación.