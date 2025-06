Thomas Christiansen asume la responsabilidad tras la eliminación de Panamá: “Hemos recibido un golpe de realidad”

Panamá/La eliminación de la Selección Mayor de Panamá en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, a manos de Honduras en una dramática tanda de penales, dejó al técnico Thomas Christiansen con un sabor amargo y muchas reflexiones sobre el desempeño del equipo.

En conferencia posterior al partido disputado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el estratega hispano-danés no ocultó su decepción, pero también mostró autocrítica, serenidad y visión a futuro.

“Por supuesto hay decepción al quedar fuera”, fueron sus primeras palabras. Christiansen reconoció que el equipo dominó el primer tiempo, pero que en la segunda mitad perdió el control del juego, lo que permitió a Honduras tomar impulso. “Metimos al equipo hondureño dentro del partido. Hay que felicitarles por su clasificación y desearles suerte”, declaró con respeto hacia el rival. “Después de tantos partidos buenos, hoy hemos recibido un golpe de realidad”.

El técnico apuntó que la lectura más clara del partido está en los errores cometidos tras el descanso. “Tuvimos muchas pérdidas de balón, malas conducciones y controles fallidos. Sabíamos que las transiciones eran su fortaleza y, aún así, les dimos esa posibilidad”, expresó. En ese sentido, insistió que las derrotas también enseñan y que este revés debe convertirse en aprendizaje de cara a las exigentes eliminatorias mundialistas que se avecinan.

Cuestionado sobre si hubo una subestimación del rival, Christiansen fue tajante: “Nunca me van a escuchar menospreciar a un rival. Siempre con el máximo respeto. Transmito eso a mis jugadores y no tolero relajación”. En su análisis, no fue una cuestión de confianza o soberbia, sino de desconexión táctica y pérdida de identidad de juego, algo que, aseguró, no se puede permitir en esta etapa del proceso.

Sobre el rendimiento físico del plantel, negó que la fatiga haya sido determinante. “No fue cansancio. Fue mentalidad. Hicimos cuatro cambios contra Jamaica pensando en este partido. El problema fue cómo perdimos el balón tan fácilmente y corrimos con la pelota, en vez de hacer que la pelota corriera. Eso le dio a Honduras la oportunidad de meterse en el partido”, explicó.

De cara al futuro, Christiansen se mostró consciente del reto que implican las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que comienzan en los próximos meses. “Esto tiene que ser una llamada de atención para todos. No hemos perdido el partido, pero quedar eliminados duele muchísimo. Sabemos que tenemos calidad, pero si queremos llegar al Mundial, tenemos que estar en otro nivel. Vamos a ir a canchas difíciles como Surinam, Guatemala o El Salvador, y todos los partidos van a ser igual de exigentes o más. Hay que estar concentrados y comprometidos”.

En cuanto a los ajustes tácticos en el segundo tiempo, defendió sus decisiones, aunque admitió que el contexto se complicó. “Queríamos reforzar la línea defensiva, dar más solidez con Griffith. No encontrábamos a los jugadores ofensivos en condiciones tácticas óptimas, y buscábamos controlar mejor la zona media. Pero antes de eso ya habíamos permitido que Honduras se metiera en el partido”.

Christiansen cerró con un mensaje reflexivo, consciente del dolor de la eliminación, pero también mirando hacia adelante. “Tenemos que aprender, corregir, y levantar la cabeza. El camino al Mundial sigue y tenemos que estar listos”.

La selección nacional vuelve a casa, pero la misión de clasificar a la Copa del Mundo aún está viva, y el verdadero reto apenas comienza.