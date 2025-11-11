EN VIVO| Uzbekistán vs Panamá - Mundial Sub-17 Catar 2025: Estadísticas del primer tiempo

Panamá/El primer tiempo entre Uzbekistán y Panamá, correspondiente al Grupo J del Mundial Sub-17 Catar 2025, terminó sin goles, aunque el conjunto panameño fue el que más cerca estuvo de abrir el marcador.

El equipo centroamericano dominó en el apartado ofensivo, con siete remates totales, de los cuales cinco fueron a puerta, obligando al arquero uzbeko a intervenir en varias ocasiones. Por su parte, Uzbekistán apenas generó peligro, con tres remates, ninguno de ellos directo al arco.

El juego fue intenso y disputado en el mediocampo, con varias interrupciones. Los uzbekos mostraron mayor dureza, acumulando dos tarjetas amarillas y 10 faltas recibidas, frente a un Panamá más ordenado que evitó sanciones disciplinarias.

Ambos equipos tuvieron oportunidades a balón parado: tres saques de esquina por lado y 10 tiros libres cada uno, aunque sin efectividad en la ejecución.

El empate sin goles refleja un primer tiempo parejo en el marcador, pero con ligera superioridad panameña en la creación ofensiva. Uzbekistán deberá ajustar su precisión y evitar nuevas amonestaciones si quiere cambiar el rumbo en la segunda mitad.

Desglosamos en números lo ocurrido en la primera parte:

Ataque

Gol

Uzbekistán: 0

Panamá: 0

Total

Uzbekistán: 0

Panamá: 0

Encajados

Uzbekistán: 0

Panamá: 0

Asistencias

Uzbekistán: 0

Panamá: 0

Remates a puerta

Total

Uzbekistán: 3

Panamá: 7

A puerta

Uzbekistán: 0

Panamá: 5

Fallidos

Uzbekistán: 3

Panamá: 2

Disciplina

Tarjetas amarillas

Uzbekistán: 2

Panamá: 0

Tarjetas rojas

Uzbekistán: 0

Panamá: 0

Faltas recibidas

Uzbekistán: 10

Panamá: 8

Fueras de juego

Uzbekistán: 1

Panamá: 2

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Uzbekistán: 3

Panamá: 3

Lanzamientos de falta

Uzbekistán: 10

Panamá: 10

Penaltis marcados

Uzbekistán: 0

Panamá: 0

Defensa

Autogoles