Guatemala vs Panamá | Así está la tabla de posiciones en las eliminatorias Concacaf

Panamá/Las Eliminatorias de Concacaf han entrado en una fase decisiva y las tablas de posiciones muestran con claridad quiénes están encaminados hacia la gloria y quiénes han quedado rezagados en la lucha. Los tres grupos ofrecen historias distintas: liderazgos sólidos, sorpresas agradables y caídas dolorosas.

Grupo A: Surinam toma el mando, Panamá y Guatemala persiguen, El Salvador se despide

El Grupo A tiene un protagonista inesperado: Surinam, que con 9 puntos en 5 partidos se ha consolidado como líder absoluto. Su campaña se sostiene en un ataque eficaz (11 goles a favor) y una defensa relativamente segura (solo 3 en contra), lo que le otorga un diferencial de +8, el mejor de toda la zona. La victoria contundente sobre El Salvador (4-0) fue un golpe de autoridad que lo coloca como candidato firme a seguir avanzando.

Detrás aparece Panamá, con 6 puntos en 4 partidos. Los canaleros han mostrado solidez defensiva (apenas 2 goles recibidos), pero su ofensiva todavía no despega: apenas 3 goles anotados. Su registro de 3 empates refleja un equipo competitivo, pero que necesita convertir esa resistencia en triunfos para no perder terreno frente al líder.

Guatemala, con 5 puntos, se mantiene en la pelea gracias a su orden táctico. Ha marcado y recibido la misma cantidad de goles (3), lo que habla de un equipo equilibrado pero sin la contundencia necesaria para despegar. Su margen de error es mínimo si quiere aspirar a la clasificación.

En el fondo, El Salvador ha quedado prácticamente fuera de toda opción. Con 3 puntos en 5 partidos, apenas un triunfo y cuatro derrotas, su diferencial de -9 (2 goles a favor y 11 en contra) refleja las enormes dificultades que ha tenido para competir en esta fase. La derrota en Paramaribo fue el golpe final para sus aspiraciones mundialistas.

Grupo B: Jamaica y Curazao marcan el ritmo, Trinidad resiste, Bermudas se hunde

El Grupo B muestra una lucha intensa en la cima. Jamaica lidera con 9 puntos en 4 partidos, producto de 3 victorias y una derrota. Su ofensiva es poderosa (10 goles a favor) y su defensa sólida (solo 2 en contra), lo que le otorga un diferencial de +8. Los Reggae Boyz confirman su condición de potencia regional y se perfilan como favoritos.

Muy cerca aparece Curazao, con 8 puntos y aún invicto. Dos victorias y dos empates le permiten mantenerse a tiro del liderato. Su diferencial de +3 refleja un equipo competitivo y con capacidad de respuesta, que podría dar la sorpresa si mantiene la regularidad.

Trinidad y Tobago, con 5 puntos, todavía sueña. Su balance de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota lo mantiene en la pelea, aunque necesita un golpe de autoridad para acercarse a los dos punteros.

En contraste, Bermudas ha quedado sin opciones: 0 puntos en 4 partidos, 14 goles recibidos y apenas 2 anotados. Su diferencial de -12 es el peor de toda la eliminatoria, reflejando una campaña para el olvido.

Grupo C: Honduras sólido, Costa Rica y Haití en la pelea, Nicaragua sin rumbo

El Grupo C es uno de los más cerrados. Honduras lidera con 8 puntos en 4 partidos, gracias a una defensa impenetrable: 0 goles recibidos. Su diferencial de +5 lo convierte en el equipo más seguro atrás, aunque su ofensiva (5 goles) aún tiene margen de mejora.

Costa Rica, con 6 puntos, se mantiene cerca. Su registro de 1 victoria y 3 empates refleja un equipo difícil de vencer, con 8 goles a favor y 5 en contra. El diferencial de +3 lo sostiene en la pelea, aunque necesita transformar empates en victorias para alcanzar a Honduras.

Haití, con 5 puntos, también está en la conversación. Su balance es equilibrado (6 goles a favor y 6 en contra), pero la irregularidad le ha impedido sumar más. Aun así, sigue con opciones reales de clasificación.

En el último lugar aparece Nicaragua, con apenas 1 punto en 4 partidos. Su ofensiva ha sido pobre (2 goles) y su defensa frágil (10 recibidos), lo que lo deja con un diferencial de -8 y prácticamente sin posibilidades de competir por un lugar.

Conclusión

La fotografía actual de las tablas refleja tres realidades distintas:

Surinam y Jamaica han dado un paso firme como líderes sólidos.

Honduras se sostiene en su defensa imbatible.

Panamá, Guatemala, Costa Rica y Haití aún tienen margen para pelear, pero necesitan victorias urgentes.

El Salvador, Bermudas y Nicaragua ya ven cómo sus opciones se desvanecen.

La eliminatoria avanza con intensidad y cada grupo cuenta una historia diferente: la sorpresa caribeña de Surinam, la potencia ofensiva de Jamaica y la muralla defensiva de Honduras. El camino hacia el Mundial 2026 sigue abierto, pero la fotografía actual deja claro quiénes están más cerca del sueño y quiénes se despiden prematuramente.