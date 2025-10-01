Panamá y Nicaragua arrancaron así en el Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16
Panamá vs Corea del Sur el viernes 3 de octubre EN VIVO por TVMAX desde las 3:00 pm Mundial Sub20 Chile 2025.
Panamá/El Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 comenzó este miércoles para las selecciones de Panamá y Nicaragua que se enfrentaron en el Centro Deportivo Ernesto Villa de Guatemala.
Un gol en las postrimerías le permitió al equipo panameño reducir la diferencia en un partido que ganó el conjunto nicaragüense, por 2 a 1. Elías Bustamante fue el autor de ese tanto al minuto 80.
El juego entre Panamá y Nicaragua formó parte de la programación del Grupo A en el que también están los equipos de Guatemala y Cuba.
Los panameños volverán a la cancha el viernes 3 de octubre cuando enfrente a los cubanos en un cotejo que iniciará a las 10:00 a.m. (hora panameña).
Formato
El certamen cuenta con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos que son:
- Grupo A: Cuba, Guatemala, Nicaragua y Panamá
- Grupo B: Belice, Costa Rica, El Salvador y Honduras
Cada conjunto juega un total de tres partidos ante los elencos de su respectiva agrupación. Aquellos que ocupen los primeros lugares de sus grupos disputarán el juego final del certamen en un solo partido que se disputará el miércoles 8 de octubre.
Selección de Panamá
Porteros
- Sebastián Sotelo - CD Plaza Amador
- Miguel Ponce - Academia Costa del Este
Defensas
- Cristian Ibarra - CD Plaza Amador
- Renso Reyes - CA Independiente
- Steven Domínguez - Sporting SM
- Johan Andrade - Club Deportivo del Este
- Anderson Ojo- CD Universitario
- Joseph Choy - Academia Costa del Este
- Elías Bustamante - Academia Costa del Este
Volantes
- Lucio Ceballos - Sporting SM
- Alfredo Maduro - Academia Costa del Este
- Jossimar Insturain - Tauro FC
- Oliver Pinzón - CD Universitario
- Joseph López - San Francisco FC
- Alexander Tull - CA Independiente
- Ian Centella - Panamá City FC
- Steven Arboleda - Academia Costa del Este
Delanteros
- Henry Bósquez - Veraguas United
- Thiago Chalmers - CD Plaza Amador
- Dylan Martínez - Tauro FC
Concepto
Los torneos UNCAF FIFA Forward son competiciones organizadas por la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol) en colaboración con el programa FIFA Forward de la FIFA, orientadas al desarrollo del fútbol en Centroamérica, especialmente en categorías juveniles y femeninas.
Estos torneos combinan los esfuerzos de UNCAF con el programa FIFA Forward para organizar competencias en categorías formativas (juveniles) y femeninas, con los siguientes objetivos:
- Proporcionar partidos competitivos a selecciones nacionales de Centroamérica en categorías Sub‑16, Sub‑17, Sub‑19, etc., tanto masculino como femenino.
- Fomentar el desarrollo técnico, táctico y la experiencia internacional para jugadoras y jugadores jóvenes en la región.
- Servir como preparación para torneos más grandes, como premundiales de CONCACAF, campeonatos internacionales juveniles, y mundiales juveniles.
- También hay torneos interclubes femeninos bajo ese esquema, para clubes de la región, no solo selecciones nacionales.