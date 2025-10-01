Panamá y Nicaragua arrancaron así en el Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16

Panamá/El Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 comenzó este miércoles para las selecciones de Panamá y Nicaragua que se enfrentaron en el Centro Deportivo Ernesto Villa de Guatemala.

Un gol en las postrimerías le permitió al equipo panameño reducir la diferencia en un partido que ganó el conjunto nicaragüense, por 2 a 1. Elías Bustamante fue el autor de ese tanto al minuto 80.

El juego entre Panamá y Nicaragua formó parte de la programación del Grupo A en el que también están los equipos de Guatemala y Cuba.

Los panameños volverán a la cancha el viernes 3 de octubre cuando enfrente a los cubanos en un cotejo que iniciará a las 10:00 a.m. (hora panameña).

Formato

El certamen cuenta con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos que son:

Grupo A: Cuba, Guatemala, Nicaragua y Panamá

Cuba, Guatemala, Nicaragua y Panamá Grupo B: Belice, Costa Rica, El Salvador y Honduras

Cada conjunto juega un total de tres partidos ante los elencos de su respectiva agrupación. Aquellos que ocupen los primeros lugares de sus grupos disputarán el juego final del certamen en un solo partido que se disputará el miércoles 8 de octubre.

Selección de Panamá

Porteros

Sebastián Sotelo - CD Plaza Amador

Miguel Ponce - Academia Costa del Este

Defensas

Cristian Ibarra - CD Plaza Amador

Renso Reyes - CA Independiente

Steven Domínguez - Sporting SM

Johan Andrade - Club Deportivo del Este

Anderson Ojo- CD Universitario

Joseph Choy - Academia Costa del Este

Elías Bustamante - Academia Costa del Este

Volantes

Lucio Ceballos - Sporting SM

Alfredo Maduro - Academia Costa del Este

Jossimar Insturain - Tauro FC

Oliver Pinzón - CD Universitario

Joseph López - San Francisco FC

Alexander Tull - CA Independiente

Ian Centella - Panamá City FC

Steven Arboleda - Academia Costa del Este

Delanteros

Henry Bósquez - Veraguas United

Thiago Chalmers - CD Plaza Amador

Dylan Martínez - Tauro FC

Concepto

Los torneos UNCAF FIFA Forward son competiciones organizadas por la UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol) en colaboración con el programa FIFA Forward de la FIFA, orientadas al desarrollo del fútbol en Centroamérica, especialmente en categorías juveniles y femeninas.

Estos torneos combinan los esfuerzos de UNCAF con el programa FIFA Forward para organizar competencias en categorías formativas (juveniles) y femeninas, con los siguientes objetivos: