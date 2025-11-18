Panamá vs El Salvador | Las puertas del estadio Rommel Fernández están abiertas

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador hoy martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Panamá/La fiesta del fútbol comenzó temprano en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde desde las 4:00 p.m. se anunció oficialmente la apertura de puertas para el duelo decisivo entre Panamá y El Salvador, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde las primeras horas de la tarde, los primeros aficionados comenzaron a llegar al coloso de Juan Díaz, creando un ambiente vibrante que promete una noche llena de emociones. El escenario está listo y con un ingrediente especial: todas las entradas están agotadas, lo que garantiza un Rommel Fernández totalmente lleno para apoyar al equipo nacional.

El pitazo inicial está programado para las 8:00 p.m., en un compromiso donde la consigna es clara: “Ganar primero y después golear”. Esa es la mentalidad con la que la Selección Mayor de Panamá, dirigida por el técnico Thomas Christiansen, saldrá al terreno de juego en la búsqueda de su pase a la próxima cita mundialista.

Panamá llega a esta jornada final con la misión principal de asegurar la victoria ante una selección salvadoreña ya eliminada. Con un triunfo esta noche, los panameños garantizarían como mínimo un lugar en el Repechaje, reservado para los dos mejores segundos puestos de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf.

Sin embargo, el objetivo de todos es la clasificación directa al Mundial 2026. Para lograrlo, Panamá no solo debe ganar, sino también esperar que Surinam, que jugará a la misma hora como visitante ante Guatemala en el Estadio El Trébol, empate o pierda. Actualmente, ambos lideran el Grupo A con 9 puntos, aunque los surinameses tienen la ventaja en la diferencia de goles (+5 sobre +2 de Panamá).

La Selección Panameña llega motivada tras su victoria 3-2 como visitante ante Guatemala el pasado 13 de noviembre, mientras que Surinam viene de golear 4-0 a El Salvador en la penúltima jornada.

Con este panorama, un triunfo por la mínima de Surinam obligaría a Panamá a golear por más de cuatro goles a El Salvador para conseguir el ansiado boleto directo a la Copa del Mundo.

Panamá buscará esta noche su cuarta victoria consecutiva ante El Salvador como local en Eliminatorias, en un partido donde la afición, el ambiente y la presión por el resultado marcarán el tono de una jornada que promete ser histórica.

En resumen, la misión está clara: ganar y marcar la mayor cantidad de goles posibles. El Rommel está listo, la afición también, y solo falta que ruede el balón en una de las noches más importantes del fútbol panameño rumbo al Mundial 2026.

