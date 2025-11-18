Panamá vs El Salvador | Previa, antecedentes y alineaciones probables, eliminatoria Concacaf

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador hoy 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/La noche de este martes 18 de noviembre, el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez será el epicentro de la emoción cuando la Selección de Panamá reciba a la ya eliminada Selección de El Salvador, en el cierre de la Fase Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El compromiso está programado para las 8:00 p.m. y contará con transmisión en TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y el canal de YouTube de TVMAX.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador | Conoce las bajas de la 'selecta' para el partido de eliminatoria Concacaf

Para los dirigidos por Thomas Christiansen, este partido representa una oportunidad única y, al mismo tiempo, un enorme desafío. Luego de dos empates consecutivos como local —1-1 ante Guatemala y 1-1 frente a Surinam— la selección canalera busca finalmente su primera victoria en casa en esta fase final, un triunfo que podría sellar su boleto directo a la próxima Copa del Mundo.

El panorama del Grupo A

El grupo llega comprimido. Panamá y Surinam comparten el primer lugar con 9 puntos, aunque los surinameses parten con ventaja al poseer una diferencia de goles de +5, frente al +2 panameño.

Bajo ese escenario, a Panamá le basta una victoria y que Surinam no gane en su visita a Guatemala para clasificar de forma directa al Mundial.

Sin embargo, si Surinam gana en Ciudad de Guatemala, la misión panameña se vuelve más compleja: necesitaría una goleada de al menos 4 goles sobre El Salvador para superar la diferencia y obtener el boleto sin pasar por el repechaje.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador | Thomas Christiansen: 'el equipo está consciente de lo que nos jugamos'

El rival: El Salvador llega golpeado y con bajas

La escuadra salvadoreña, dirigida por Hernán Darío Gómez, aterriza en el Rommel Fernández ya sin opciones de clasificación tras caer 4-0 ante Surinam en Paramaribo.

A ello se suma la ausencia de su máximo goleador en esta eliminatoria, Brayan Gil, quien había marcado 2 tantos y no estará disponible para este compromiso.

Más allá del presente, este partido guarda un toque especial: el “Bolillo” Gómez, hoy estratega de El Salvador, fue el mismo técnico que clasificó a Panamá a su primer Mundial en este mismo estadio, cuando Román Torres anotó el histórico gol ante Costa Rica en 2017. Ahora, regresa al Rommel como rival, pero sin nada que disputar más allá del orgullo deportivo.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador| Estas son las actividades programadas en la víspera del partido de eliminatorias mundialistas

Panamá, obligada a ganar

Por su parte, Panamá llega reforzada por su buen desempeño reciente, incluido el triunfo como visitante en el Estadio Cuscatlán, donde venció 0-1 con gol de José Fajardo.

El delantero panameño también es el máximo goleador del equipo en esta eliminatoria con 3 tantos, y se perfila nuevamente como la principal carta ofensiva para un partido donde los goles podrían definir el destino mundialista.

Historial eliminatorio

En partidos por Eliminatorias Mundialistas, el registro favorece a El Salvador, con 7 victorias, frente a 4 triunfos de Panamá y 2 empates, datos que se remontan a 1976.

No obstante, en el siglo XXI el dominio ha cambiado de lado, con Panamá imponiéndose 4 veces frente a 3 triunfos salvadoreños, lo que inclina ligeramente la balanza reciente en favor de los canaleros.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá: La 'Sele' rompe la 'maldición del Cuscatlán' y se revitaliza en las eliminatorias mundialistas

Un cierre de infarto

El duelo promete emociones fuertes. Con un estadio que seguramente estará repleto y una afición empujando hasta el final, Panamá buscará un triunfo que lo acerque a su segundo Mundial consecutivo, a la espera de lo que ocurra en el Guatemala vs Surinam, que se jugará a la misma hora.

Todo está servido para un cierre dramático de la eliminatoria. Y el Rommel, una vez más, será testigo de una noche en la que Panamá intentará escribir otra página dorada de su historia futbolística.

Alineaciones probables:

Panamá: Orlando Mosquera, César Blackman, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Eric Davis, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Azarías Londoño y Cecilio Waterman.

El Salvador: González; Clímaco, Rodríguez, Sibrián, Clavel; Díaz, Rivera, Landaverde; Henríquez, Vásquez Velásquez y Tejada.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador | Encuesta sobre el resultado de este partido de eliminatoria Concacaf