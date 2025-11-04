Panamá vs Irlanda| Debut en el Mundial Sub-17 Catar 2025: ¿Dónde y cuándo ver el partido?

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá inicia su participación en el Mundial de la categoría, que se realiza en Catar, con un partido ante su similar de Irlanda, un conjunto que apenas da sus primeros pasos en este tipo de torneos.

Después de su clasificación, el febrero de este año, el equipo panameño ha pasado por un largo proceso de preparación para este certamen. Esto le ha permitido al técnico Leonardo Pipino a observar jugadores para conformar un grupo capaz de competir con otras selecciones en un gran escenario.

Los panameños llegan al territorio catarí en ritmo tras completar un campamento de entrenamiento en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Dentro de ese campamento jugaron tres partidos amistosos. En el primero cayeron por goleada, 1 a 4, frente a Burkina Faso. Luego se recuperaron y salieron airosos ante Uganda, por 2 goles a 1, y cerraron con un empate de un tanto por bando con Indonesia.

La selección panameña afronta el torneo con la baja por lesión de Abraham Altamirano quien padece de una afección musculo tendinosa en el recto femoral derecho. Por tal razón fue convocado Ángel James quien está agradecido por la oportunidad la que espera aprovechar al máximo.

"Quiero aportar lo mejor de mí para el equipo, siempre pensar en el equipo primero y luego lo individual", manifestó James en una entrevista a los medios oficiales de la Federación Panameña de Fútbol.

Después de su actuación en el clasificatorio, Estevis López se ha convertido en uno de los jugadores a seguir por el elenco panameño. El mediapunta de la división juvenil del club argentino River Plate tiene cuatro goles en cinco partidos jugados con el combinado canalero. Tres de esos tantos fueron determinantes para asegurar el boleto de este colectivo en el Mundial.

Esta será la cuarta participación de Panamá en una Copa del Mundo de esta categoría, tras sus presentaciones en los años 2011, 2013 y 2023.

Debutante

La Selección de Irlanda acude por primera vez a un Mundial Sub-17 por lo que espera sorprender y trascender.

El elenco irlandés accedió al torneo tras alcanzar la fase final del clasificatorio europeo de este año. Su director técnico es Colin O'Brien quien cuenta con el jugador Jaden Umeh en sus filas.

Umeh es un delantero que juega para el club Benfica de Portugal. Según un reporte de la FIFA, O'Brien considera que él ha mejorado desde que se incorporó a esa organización. Jaden es el hermano menor de Franco Umeh quien juega para la Selección Sub-21 de Irlanda.

Ficha