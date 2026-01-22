Panamá vs México: Las puertas del estadio Rommel Fernández Gutiérrez ya están abiertas

Panamá/La cuenta regresiva llegó a su fin y las puertas del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ya están abiertas para recibir a los miles de aficionados que se darán cita este jueves para el esperado partido amistoso internacional entre la Selección de Panamá y la Selección de México.

El balón comenzará a rodar a las 8:00 p.m., en una velada que promete emociones, evaluación de nuevos talentos y un ambiente festivo en el coloso de Juan Díaz.

La expectativa es alta por ver en acción a una Selección de Panamá que apuesta por una combinación de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y legionarios no tradicionales en convocatorias recientes. Uno de los nombres que más miradas atrae es el del delantero Kadir Barría, actualmente en el Botafogo de Brasil, quien viene de marcar ante Bolivia el pasado domingo y busca consolidarse como alternativa ofensiva en el proceso rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Operativo de seguridad con tres anillos de control

Ante la llegada de miles de fanáticos, las autoridades activaron un amplio operativo conjunto de seguridad y movilidad para garantizar el orden dentro y fuera del estadio, así como la tranquilidad de los vecinos del sector.

La Policía Nacional desplegará cerca de 350 oficiales en un esquema de tres anillos de seguridad.

El primer anillo , en las inmediaciones del estadio, contará con patrullaje regular y unidades especializadas en control de multitudes.

, en las inmediaciones del estadio, contará con patrullaje regular y unidades especializadas en control de multitudes. El segundo anillo cubrirá los accesos a la Ciudad Deportiva Irving Saladino , donde se realizarán revisiones preventivas.

cubrirá los accesos a la , donde se realizarán revisiones preventivas. El tercer anillo abarcará las zonas aledañas para resguardar vehículos estacionados y mantener el flujo peatonal.

Se recuerda a la afición que están prohibidos dentro del estadio: armas de fuego (aunque se tenga permiso), paraguas, bengalas, rollos de papel y punteros láser. “La fanaticada panameña ha demostrado responsabilidad en eventos anteriores. Esperamos que esta noche no sea la excepción”, señaló el subcomisionado Roberto Monterrey.

Tránsito: rutas alternas y recomendaciones

La Dirección de Operaciones de Tránsito activó desde la 1:00 p.m. un dispositivo vial en la Vía Domingo Díaz y José Agustín Arango. No se invertirán carriles, pero se recomienda utilizar el Corredor Sur o la propia Vía Domingo Díaz para evitar congestionamientos.

El llamado principal es a usar transporte público: Metro, Metrobús y rutas alimentadoras. Además, las autoridades insisten en la figura del conductor designado o aplicaciones de movilidad para quienes consuman bebidas alcohólicas.

Se reforzará la vigilancia contra estacionamientos indebidos, especialmente en hidrantes, accesos residenciales y zonas sensibles para jugadores y árbitros FIFA.

Escoltas para ambas selecciones

Ambos equipos serán escoltados desde sus hoteles: México partirá desde el Miramar en Avenida Balboa y Panamá desde Costa del Este, con caravanas motorizadas identificadas entre las 5:00 y 6:30 p.m.. Se solicita a los conductores ceder el paso durante estos desplazamientos.

Con las gradas listas para llenarse y el ambiente en ascenso, el Rommel Fernández se convierte esta noche en el escenario perfecto para que Panamá y México ofrezcan un nuevo capítulo de su rivalidad, con la mirada puesta en el futuro y en los talentos que buscan dejar su huella rumbo al 2026.

